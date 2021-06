Travaux : pourquoi ça bouchonne depuis des semaines sur le Voie Rapide Urbaine de Chambéry ?

Depuis l'été 2020 les travaux pour construire le nouvel échangeur de l’autoroute A43 à Chambéry Nord, ralentissent la circulation sur la Voie Rapide Urbaine (VRU). Mais depuis le début du mois de mai : c'est pire. Les ralentissements s'étendent jusqu'au tunnel des Monts et ça ne va pas s'arranger.

On fait un petit goulot d'étranglement, donc on a moins de capacités et ça créé en amont un ralentissement. - Sandra Quivet, conducteur d'opération des travaux APRR