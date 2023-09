Travaux RN 171 : "A six heures du matin, c'est l'autoroute" dans les hameaux autour de Donges et Montoir

Pour éviter les bouchons sur la déviation le long du port, les automobilistes et les camions cherchent des alternatives dans la campagne et "ils roulent comme des fous" dénonce le maire de Montoir, Thierry Noguet

Depuis ce lundi 11 septembre et le début des travaux sur la RN171 entre Nantes et Saint-Nazaire, la portion entre Donges et Montoir est fermée à la circulation, de nuit comme de jour. La grosse galère sur la quatre-voies et ça va durer jusqu'à fin septembre.

Des hameaux traversés par des camions et des bolides

Tout le secteur est totalement congestionné. Pas seulement aux heures de pointe et pas seulement sur la déviation qui longe les terminaux portuaires. Les communes tout autour sont clairement impactées car les automobilistes en grand nombre partent sur des itinéraires alternatifs afin de rejoindre Saint-Nazaire et ainsi contourner la déviation et ses bouchons. Un report de trafic en pleine campagne, en plein marais de Brière, sur des petites routes sinueuses autant qu'étroites, adaptées ni aux camions ni à la vitesse.

Cette habitante du hameau de Derin entre Crossac et Montoir n'en peut plus : "je suis en vacances et j'ai du rester enfermée à la maison, dans le jardin, le bruit des voitures, c'est infernal" © Radio France - Hélène Roussel

La vie est devenue infernale dans ce hameau de Derin, sur la route entre Crossac et Montoir.

Un accident "prévisible"

Les élus eux aussi s'alarment. Un accident a eu lieu à Derin ce jeudi matin, "ce n'était que matériel heureusement, mais nous ne sommes pas surpris et nous vivons dans la hantise d'un accident bien plus grave" assurent aussi bien le maire de Donges, François Chéneau que celui de Montoir-de-Bretagne, Thierry Noguet. Les deux élus dénoncent eux aussi la densité du trafic sur ces petites routes, mais aussi "ces poids-lourds qui circulent là où ils ne devraient pas et surtout la vitesse excessive des automobilistes, souvent bien au-delà des 50 km heures réglementaires".

Les maires de Donges et Montoir ont coordonné leur police municipale mais cela ne suffit pas. François Chéneau dénonce une mauvaise gestion de l'Etat et va saisir le sous-préfet.

