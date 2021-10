Travaux rue Jeanne d'Arc à Nancy : pour les habitants, des travaux pénibles mais nécessaires

Depuis le mois de septembre la rue Jeanne d'Arc, à Nancy est à nouveau en travaux. Un chantier qui ne fait pas complétement l'affaire des riverains, habitués au travaux depuis de longs mois dans cette rue très fréquentée par les voitures.

Cette fois c'est la portion entre la rue Gabriel Mouilleron et l'avenue du Général Leclerc qui fait l'objet d'un réaménagement, la phase 2 d'un projet plus global sur la rue Jeanne d'Arc.

Dans la section actuellement en travaux, la piste cyclable a été supprimée et la circulation automobile se fait sur une seule voie. Mais autre conséquence, comme dans la plupart des travaux de réfection de voies, les plots et barrières de chantier sont légions, tout comme le gravier qui a remplacé le béton sur les trottoirs.

Rue Jeanne d’Arc à Nancy, les travaux perturbent les livraisons © Radio France - Léo Limon

De quoi rendre pénible le quotidien de ceux qui y passent tous les jours. "Un jour, j'ai été obligée de passer entre deux énorme camions" témoigne Ginette qui voit désormais du mieux rue Jeanne d'Arc : "ça a été compliqué par moments, on ne pouvait plus aller chez le coiffeur. Maintenant c'est mieux, mais il faut bien les faire les travaux, ça ne va pas se faire tout seul". Sagesse de Ginette partagée par la plupart des riverains.

C'est le cas de Nathalie This, gérante de la boulangerie This : "on aura une rue plus agréable au bout du compte". Elle prend son mal en patience, même si l'accès de sa boulangerie n'est pas facilité par le chantier, "il y a une baisse de fréquentation inévitable, de l'ordre de 30% certains jours".

Fin de la phase 2 des travaux au printemps

Du côté de certaines entreprises ce sont les nuisances sonores qui sont gênantes, Alison, secrétaire dans une agence immobilières ne peut pas téléphoner quand les travaux sont sous sa fenêtre "je n'entend rien, tout tremble" s'amuse-t-elle.

Des perturbations comme lors de tout travaux importants, même si du côté de la rue Jeanne d'Arc, c'est plutôt une habitude selon Nathalie This : "ça n'en finit pas, un coup c'est pour le gaz, ensuite pour l'électricité. Je ne veux pas m'avancer mais ça doit bien faire cinq ans que la rue est en travaux."

Promis d'ici le printemps prochain, les travaux entre la rue Gabriel Mouilleron et l'avenue du Général Leclerc devraient être terminés.