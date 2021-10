Travaux sur la croisette à Cannes : les hôtels vont pouvoir se chauffer ou se refroidir grâce à l'eau de mer

La Croisette réinvente sa légende : 60 ans que le célèbre boulevard n'avait pas eu un lifting en profondeur. Le projet fera la part belle aux piétons, à la sécurité, aux espaces verts et surtout aux énergies renouvelables grâce à un nouveau système de thalassothermie, qui utilisera l'eau de mer.

Cannes oblige, le projet de croisette ambitionne d'être à la hauteur du prestige de la capitale du cinéma. Quatre projets ont été retenus pour réaménager les lieux, avec des objectifs précis : des nouveaux revêtements, l'éclairage, la sécurité, la mobilité. On saura quel projet est retenu dans six mois en avril 2022. Quand tout sera fini, les hôtels et le palais des festivals pourront se chauffer grâce à une station de thalassothermie, un projet écologique XXL qui va utiliser la température de l'eau de mer.

Thomas Onzon est le chef des services technique à la ville de Cannes mais ça fonctionne comment la thalassothermie ? "Les hôtels ou le Palais des festivals ont d'énormes besoins en chaud ou en froid suivant les saisons. Et plutôt que de brûler du gaz ou utiliser de l'électricité dans une climatisation, l'idée sera de se raccorder à un réseau qui apportera l'énergie en chaleur ou l'énergie en froid en les ayant pris dans l'eau de mer. On captera l'eau de mer, on la fera passer dans des échangeurs thermiques. Ça alimentera des pompes à chaleur qui ensuite distribueront la chaleur ou le froid par un nouveau réseau sous la Croisette, allant jusqu'aux hôtels".

Thomas Onzon nous explique encore que "l'objectif est de prendre une eau de mer qui a la température la plus stable possible. On va donc la prendre vraisemblablement à quelques centaines de mètres du bord de mer. L'objectif de la thalassothérapie pour ceux qui sont raccordés au réseau est d'avoir environ 80 % d'énergie renouvelable".

La Ville de Cannes en profite pour remplacer tout son système d'assainissement, vieux et obsolète. et les futur travaux permettront de préparer le terrain à ce nouveau système de géothermie. La nouvelle croisette sera livrée en 2025.