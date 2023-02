Travaux sur le Vieux Port de Cannes : tout ce qui va changer d'ici 2027

En mars 2022, la mairie de Cannes a signé un contrat de concession avec la Marina du Vieux-Port de Cannes. Cette dernière s'est engagée dans un projet à 56,2 millions d’euros, le but : moderniser et embellir le Vieux-Port.

Lancée en janvier dernier, la première phase des travaux concerne la création d'un "village des pêcheurs" sur l’Esplanade Pantiero. Le but : proposer des conditions de travail optimales à la prud’homie de pêche cannoise. Des locaux plus modernes, et plus fonctionnels sont prévus, ainsi que des étals pour vendre sur place le poisson frais. Ce village des pêcheurs sera ouvert au public et permettra d’assurer une continuité de la promenade entre l’Esplanade Pantiero et le quai Saint-Pierre.

Le Vieux Port de Cannes, après la création du village des pêcheurs, au niveau de l'Esplanade Pantiero. © Radio France - Mairie de Cannes

La suite des travaux démarrera à la fin de cette année 2023. Ils concerneront la réalisation d’un parking semi-enterré sur trois niveaux. Ainsi, le site disposera de 414 places pour les voitures, contre 312 actuellement. Ce parking sera recouvert d’un jardin public de 4 500 m2, avec une vue sur la baie de Cannes et le massif de l’Estérel.

Le futur parking Laubeuf, recouvert de son jardin panoramique. © Radio France - Mairie de Cannes

Une extension de la jetée Albert-Edouard est également prévue. Les travaux débuteront l'an prochain, ils permettront l’accueil de neuf navires supplémentaires, ainsi que l'aménagement d'une "maison des équipages".

Les travaux de l'extension de la jetée Albert-Edouard sont prévus pour le début d'année 2024. © Radio France - Mairie de Cannes

La future maison des équipages sur l'extension de la jetée Albert-Edouard. © Radio France - Mairie de Cannes

Enfin, pour l’organisation du port, un "pôle de services" verra le jour d’ici le 1er janvier 2027. Situé à proximité du futur parking, le bâtiment regroupera tous les services du port comme la gare maritime, la capitainerie, le service Mer et Littoral ou encore le terminal portuaire pour les croisières.