Traversée de la Manche : défi réussi pour deux nageurs après plus de 12 heures d'efforts

C'est un défi complètement fou, mais un défi réussi. Deux nageurs ont relié Douvres, en Angleterre, au site des deux caps, dans le Pas-de-Calais. Il s'agit du Bourguignon Arnaud Chassery, accompagné de son ami franco-cubain Nino Fragela. Les deux hommes viennent de mettre pied à terre, en France. Ils auront mis en tout près de 12h43 à réaliser leur périple.

Le meilleur moment, ça restera l'arrivée.

Arnaud Chassery ne cache pas sa joie à l'arrivée. D'autant que le trajet a duré plus que prévu : les deux nageurs ont finalement mis pied à terre à Wissant, où ils ont été accueillis par une centaine de personnes. "On était un peu seuls au monde sur le départ (...) ça tranche avec l'arrivée, où on a eu un accueil magistral" réagit le bourguignon, très fier. Il faut dire qu'il rentre dans l'histoire : il fait partie du premier relais français à traverser la Manche à la nage.