Traversée des Landes en une journée : le marathonien Philippe Richet a gagné sa course contre le soleil

Le multi-marathonien montois Philippe Richet a réussi sa traversée des Landes en une journée. Le sportif de l'extrême a couru plus de 100 km, de l'aube au crépuscule, accompagné par des jeunes des instituts médico-éducatifs de Lesperon et Mont-de-Marsan.

La traversée des Landes en une journée... Philippe Richet a tenu son pari fou ! Lundi 21 juin, le sportif de l'extrême, celui qui a déjà couru plusieurs marathons, a réussi à traverser les Landes en une seule journée. Une course contre le soleil gagnée, puisqu'il est arrivé aux alentours de 17h à Contis. Le Montois était accompagné de plusieurs jeunes des instituts médico-éducatifs de Lesperon et Mont-de-Marsan, des jeunes atteints d'un handicap mental.

L'arrivée de Philippe Richet, en fin d'après-midi, à Contis - Philippe Richet

107 km en 11h17

Le but : partir à l'aube, traverser le département d'Est en Ouest, pour arriver au crépuscule, pour cette journée la plus longue de l'année. 107 km de course réalisée en 11h17. Le trajet était très précis : départ à 5h43, à la frontière du Gers et des Landes. Direction Arthez-d'Armagnac, puis Villeneuve par les pistes cyclables. Philippe Richet prévoyait alors d'arriver aux alentours de 8h à la mairie de Mont-de-Marsan, où des jeunes se sont joint à la course.

La traversée se faisait en courant, ou à vélo - Philippe Richet

Le but étant de ne pas courir trop vite, pour s'occuper des enfants qui le suivent. Le groupe estimait ensuite arriver à Beylongue aux alentours de 11h30, 56ème km de course pour un pique-nique au pied du château. Avant une halte à l'Esperon vers 13h, puis une arrivée finalement plus tôt que prévue ! 17h00 environ aux lieu de 18h00.