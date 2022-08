Traversées de la Manche : plus de 20 000 traversées vers l'Angleterre depuis le 1er janvier 2022

C'est un chiffre parlant : 20 000 migrants ont traversé illégalement la Manche depuis le début de l'année, selon le rapport du ministère de l'Intérieur britannique publié dimanche. On s'achemine vers un record, puisque si on regarde précisément les chiffres, l'année dernière à la même date, on était à 11 300 migrants. Là cette année, on est déjà donc à plus de 20 000 .

Rien que samedi, selon les autorités britanniques, 607 personnes ont traversé la Manche sur de petites embarcations : un des chiffres les plus élevés depuis janvier. Et les traversées devraient se poursuivre d'après un rapport parlementaire anglais, pour atteindre 60 000 exilés à la fin de l'année, malgré les mesures mises en place par le gouvernement britannique.

Dernière mesure en date, cet accord signé en avril avec le Rwanda, pour expulser dans ce pays d'Afrique de l'Est des milliers de demandeurs d'asile. Une mesure très controversée puisque la Cour Européenne des Droits de l'Homme a d'ailleurs annulé un premier vol en juin dernier : aucune expulsion n'a donc eu lieu pour le moment.