Treebal, la nouvelle messagerie bretonne et écolo

Treebal c'est la nouvelle application bretonne et écolo à installer dans nos téléphones portables. Une alternative à Whatsapp, Telegram ou Signal qui promet de protéger nos données personnelles tout en plantant des arbres!

"Rhabillé pour l'hiver"

David Godest est le fondateur de Dolmen, une plateforme de marketing pour les commerces de proximité installée à Saint-Grégoire au nord de Rennes. Il y a un an, il a été élu breton digital de l'année lors des West Web Awards à Brest. "Je suis rentrée le dire à mes enfants, en leur disant ma satisfaction d'avoir eu ce prix et en fait j'ai pris une douche froide" explique David Godest. "Ils m'ont dit que le marketing digital amenait les consommateurs à acheter des produits dont ils n'avaient pas forcement besoin et qu'en plus le numérique ça polluait énormément la planète. Bref j'ai été rhabillé pour l'hiver". La réflexion de ses enfants incite alors David Godest à repenser son métier et pour répondre à leurs attentes, il créé Treebal.

Une messagerie 100% pur beurre

Treebal est disponible sur les stores Apple et Androïd depuis début mai. Son nom est composé de "tree" qui signifie arbre en anglais mais aussi d'un jeu de mot avec tribal ou tribu puisque avec cette application, on discute avec ses contacts et on échange des photos ou des vidéos. Ce qui est nouveau, c'est la philosophie de cette application 100% pur beurre.

"C'est une messagerie créée en Bretagne qui protège la planète et les données des utilisateurs" résume David Godest

Les co-fondateurs de Treebal : de gauche à droite, Samuel Le Port, Sophie Leclercq, David Godest - DR Treebal

Pour le grand public, Treebal est gratuite. Il y aura ensuite des fonctionnalités payantes pour les utilisations les plus énergivores comme les appels vidéos ou le stockage des messages sur des périodes longues. "Treebal s'engage à utiliser la moitié des revenus de cette application pour planter des arbres avec des partenaires EcoTree, en Bretagne et Planète urgence à l'international".

La protection des données personnelles

Aujourd'hui les messageries existantes utilisent les données des utilisateurs en stockant les messages pour faire du ciblage publicitaire. Treebal ne le fait pas et ne conserve pas les données personnelles. Les messages ne sont donc pas gardés plus d'une semaine, ce qui libère aussi de la place sur les serveurs et évite donc une consommation inutile.

Depuis son lancement début mai, ce sont déjà plus de 16 000 arbres qui doivent être plantés grâce à plusieurs milliers d'utilisateurs en France. Le déploiement de Treebal est prévu en Europe au mois de juin.