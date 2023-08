Treize noyades cet été sur les plages du Finistère

Les vacances se terminent petit à petit... le temps pour beaucoup de préparer la rentrée et pour certains, de faire le bilan.

C'est le cas des surveillants sur les plages. Dans le Finistère, 46 plages sont surveillées sur les près de 270 sites de baignades que compte le département. Parmi elles, 17 sont surveillées par les sauveteurs de la SNSM.

ⓘ Publicité

Des noyades en hausse

Ce jeudi, ils tiraient un premier bilan de la saison estivale. Et si le nombre d'intervention devraient être stable par rapport à l'année dernière et la tendance similaires, ce n'est pas le cas pour les noyades. Elles ont quasiment doublées par rapport à l'année dernière à la même période. "On a eu 13 noyades, cet été sur l'ensemble des plages du département", confirme Frédéric Damlaincourt, délégué départemental de la SNSM. La SNSM est intervenu sur la moitié d'entre elles.

De l'imprudence dans la plupart des cas

"Les noyades n'ont pas eu lieu dans les zones surveillées, mais à côté, en dehors", tient à préciser le préfet du Finistère, Alain Espinasse. Quand au profil des victimes, ce sont souvent des personnes de plus de 60 ans, parfois victimes de malaises. "Le paradoxe, c'est que souvent c'était des nageurs expérimentés." De bons nageurs, plus enclin à s'éloigner ou "à prendre plus de risques, à penser qu'ils ne sont pas fatigués, à faire confiance."

Il y a aussi de très nombreuses imprudence pour Frédéric Damlaincourt. **"**On a eu des gens qui se sont mis à l'eau pendant la période où il y avait par exemple la tempête du début du mois d'août", relève-t-il. Le délégué départemental du Finistère donne l'exemple suivant. "Lors de la deuxième quinzaine de juillet, le patron du canot qui a du intervenir, avec un semi-rigide de 7,50m, m'a dit 'moi, quand je suis parti, j'ai failli faire demi tour'. Et il y a quand même une personne qui a trouvé le moyen de se baigner dans ces conditions là et qui est morte malheureusement."