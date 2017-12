Landes, France

Les Finances Publiques des Landes perdront bien treize postes au 1er septembre 2018. C'est officiel depuis le 23 novembre dernier. En signe de protestation, les syndicats ont boycotté ce jeudi le comité technique local. Cette réunion a permis de détailler les suppressions de postes dans le département.

"La loi de Finances, qui vient d'être votée, prévoit encore 13 suppressions d'emplois dans les services de notre département, soit 1.600 au niveau national. Cela fait près de 150 emplois détruits depuis 10 ans dans les Landes, alors que la population ne cesse d'augmenter" expliquent les syndicats landais dans un communiqué. "L’intersyndicale dénonce ces choix idéologiques et l’attitude brutale de la direction locale qui met en œuvre ce véritable plan social. A court terme, le département deviendra un désert administratif. Sans se soucier des conséquences, la direction continue de dégarnir et de supprimer des services, de les regrouper, obligeant ainsi les contribuables à des trajets plus longs pour rencontrer un agent. Pire, elle s’en remet au tout Internet et aux plateformes délocalisées, négligeant les problèmes d’accessibilité et surtout les pratiques des contribuables Landais qui viennent en masse au guichet."

Le détail des postes supprimés dans les Landes

Un piste dans la brigade mobile (des agents remplaçants)

Trois contrôleurs au siège de la Direction des Finances Publiques, à Mont-de-Marsan

Un inspecteur divisionnaire à Dax

Un contrôleur à Roquefort

Un contrôleur à Aire-sur-Adour

Un contrôleur à Morcenx

Un cadre au service impôts des entreprises, à Mont-de-Marsan

Un cadre au service impôts des entreprises, à Dax

Un contrôleur au pôle contrôle/expertise, à Dax

Un agent au service impôts des particuliers, à Dax

Un agent au service impôts des particuliers, à Mont-de-Marsan

Aujourd'hui, dans les Landes, tous services confondus, 550 personnes travaillent au sein des Finances Publiques.