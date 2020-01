L'OM se justifie pour garder sa part de la recette du match face à Trélissac

Après la victoire de l'OM sur Trélissac en 32e de finale de Coupe de France, la polémique naît hors des terrains sur les recettes du match. Marseille ne laisse pas sa part au club périgourdin de nationale 2 et se défend dans un communiqué.

L'Olympique de Marseille n'a pas brillé sur le terrain à Limoges ce dimanche 5 janvier pour se qualifier face à Trélissac. L'OM s'impose aux tirs aux buts, 4/2, après une rencontre qui s'est terminée dans le temps réglementaire sur le score d'un but partout. Le club de ligue 1 n'a pas brillé non plus dans la gestion commerciale du match puisqu'il compte garder sa part de la recette.

L'OM évoque un déplacement coûteux

Dans les vestiaires, à l'issue de la rencontre, Fabrice Faure, le président de Trélissac a "remercié" l'OM qui n'a pas laissé sa part de recette, "merci pour le football amateur" a-t-il déclaré. L'Olympique de Marseille a réagi rapidement en publiant un communiqué. Le club de ligue 1 explique que si le stade Beaublanc de Limoges a affiché guichets fermés ce dimanche c'est grâce à lui. Il affirme également que ce déplacement lui a coûté 65.000 euros. L'OM considère donc qu'il est normal de garder la moitié de la recette, qui s'élève à 400.000 euros avant déduction des frais d'organisation.

L'Olympique de Marseille est l'un des clubs les plus riches du championnat français avec un budget de 110 millions d'euros. Le budget de Trélissac qui évolue en Nationale 2 est d'environ 1 million d'euros.

Tweets moqueurs sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses réactions et de nombreux tweets moqueurs comme celui de Rhum 1 qui compare le président de Marseille, Jacques-Henri Eyraud au personnage de Don Salluste joué par Louis de Funès dans la Folie des Grandeurs.