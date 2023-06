Tremblement de terre en Charente-Maritime, des dégâts matériels en plaine d'Aunis

Un séisme de magnitude 5,3 a été ressenti à 18h38 ce vendredi 16 juin en Charente-Maritime et dans une grande moitié ouest de la France. L'épicentre est situé en Charente-Maritime dans le secteur de Courçon en plaine d'Aunis. La préfecture de la Charente-Maritime indique ce vendredi soir que le séisme n'a pas fait de victime. En revanche, de nombreux dégâts matériels de type fissures ont été signalés sur des bâtiments. 1.100 foyers sont actuellement privés d’électricité, une ligne haute tension ayant été touchée. Les équipes d’Enedis travaillent au rétablissement de l’alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Une vingtaine d'interventions sont en cours dans la plaine d'Aunis en reconnaissance de fissures de logements. Le dernier tremblement de terre significatif en Charente-Maritime remonte 28 avril 2016 avec une magnitude de 4.9. L'épicentre était situé à Breuil-Magné, entre La Rochelle et Rochefort, dans une zone de marais.

Ne pas encombrer les services de secours

Un recensement plus précis des conséquences a été lancé par la Préfecture, en lien avec les collectivités locales, les sapeurs pompiers, la gendarmerie, la police et les autres services de l'Etat. Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime et les gendarmes reçoivent beaucoup d'appels depuis le début de soirée. Ils demandent de ne pas les appeler s'il n'y a pas de dégâts ou d'urgence. Les lignes sont complètement saturées, et inaccessibles aux urgences.