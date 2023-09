Tremblement de terre en Charente-Maritime : six familles emménagent dans les premiers mobil homes à La Laigne

200 maisons sont inhabitables à La Laigne, Cram-Chaban et La Grève-sur-le-mignon après le tremblement de terre du 16 juin

Ce sont les premières familles à retrouver un hébergement durable à La Laigne, une des trois communes de Charente-Maritime avec Cram-Chaban et La Grève-sur-le-Mignon, durement touchées par le séisme du 16 juin 2023 . Six familles dont la maison est inhabitable emménagent ce lundi dans l'un des 11 mobil homes récemment installés sur le terrain de l'ancienne station service de la commune. Dans quelques jours, le 25 septembre, c'est à Cram-Chaban que d'autre prendront posséssion d'une des 19 maisonnettes installées sur le terrain de football.

ⓘ Publicité

Plus de 200 maisons sont en attente d'être réparées ou reconstruites dans la zone, elles sont tellement fragilisées qu'il serait trop dangereux d'y retourner y vivre. Ce sont 93 familles au total, sur les trois communes qui ont perdu leur toit indique la communauté de communes Aunis Altantique.

La Fondation Diaconesses de Reuilly est missionnée pour le relogement et l'accompagnement des familles

Sur les 93 familles privées de logement après le séisme, la moitié ont retrouvé par elles-mêmes un hébergement. L'autre moitié est prise en charge par la Fondation Diaconesses de Reuilly . L'association d'origine protestante, (reconnue d'utilité publique) a été missionnée par l'État pour accompagner les sinistrés du tremblement de terre pendant un an dans leur recherche d'un logement. Elle a déjà réinstallé 10 familles dans des appartements ou maisons de bailleurs sociaux, ou de particuliers, et s'occupe maintenant de trouver un toit aux autres, dans des mobil homes ou ailleurs. Elle intervient aussi pour aider les sinistrés à trouver des financements et leur propose un accompagnement psychologique.

Pour les six premiers mois, l'État paye le loyer des sinistrés relogés . Concrètement, il verse des financements à la communauté de commune qui règle les factures, l'association Habitat et Humanisme occupe de la gestion locative. Ensuite, les sinistrés devront prendre en charge leur nouvel hébergement. Ils savent qu'ils pourraient y rester un an ou deux.