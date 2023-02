Tremblement de terre en Turquie et en Syrie : une collecte de dons lancée à Brive

L'association Solidarité des Turcs de Brive a lancé hier une collecte de dons pour les sinistrés du tremblement de terre qui a ravagé une grande partie du pays ainsi qu'une partie de la Syrie. Une aide absolument indispensable pour aider les gens sur place tant la situation y est catastrophique raconte Fatma Vizir. Cette Briviste est originaire de Kahramanmaras, épicentre du séisme. 80 % des membres de sa famille s'y trouvent encore. Selon les nouvelles qu'elle a pu avoir, difficilement, la plupart sont sains et saufs mais ils ont tout perdu.

Sous la tente, sans chauffage

"Tout est écrasé, tout est parterre. Là ils sont sous les tentes. Le peu qui reste, où les maisons sont encore entre guillemets potables, ils n'ont pas le droit de vivre dedans" raconte-t-elle. Et ils n'ont rien, en particulier aucun chauffage alors qu'il fait actuellement autour de 0° en plein jour dans la région où il neige et pleut très souvent. Un drame comme il n'y en a jamais eu dans le pays selon elle. "Ma sœur habite dans un appartement au 9ème étage. L'immeuble s'est écroulé. Elle a eu de la chance mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance". Elle a peur que le bilan humain du tremblement de terre soit au final gigantesque, plus grand que celui de 1999 à Izmit qui avait fait 17 000 morts.

"Ça nous fait mal ici aussi"

Une détresse et une urgence qui ont immédiatement fait réagir les Turcs de Brive et de la Corrèze qui dès l'ouverture de la collecte ce mercredi se sont précipités. "Ça reste mon pays d'origine. C'est un devoir pour moi d'aider ma communauté" explique par exemple Shakir. Yasmine ajoute : "nous on est loin; on peut pas faire grand chose. Mais au moins aider. Parce que ça nous fait mal ici aussi".

Départ prévu dimanche soir

La mobilisation dépasse la communauté turque précise le président de l'association. Les mosquées marocaine et algérienne de Brive vont notamment faire une collecte après la prière de ce vendredi. Les besoins sont immenses sur place souligne Salif Duygu. "Ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est financier, dans un premier temps. Parce qu'un virement ça va très vite". On peut aussi amener vêtements, produits d'hygiène et de puériculture, des couvertures. Salif Duygu espère remplir un semi-remorque d'ici dimanche. Les dons sont destinés à la Turquie mais aussi à la Syrie précise ce dernier.

Pour faire un don on peut se rendre au siège de l'association au 33 route de Meyssac à Brive. Ou faire un virement sur son compte. Les coordonnées sont disponibles sur la page Facebook de Solidarité des Turcs de Brive