Trémoins : bien entouré, le petit Tom, autiste, continue de gagner en assurance

Depuis 8 ans, à Trémoins, une vingtaine de bénévoles se relaient pour passer du temps avec Tom, 12 ans, atteint d'autisme. Un accompagnement souhaité par sa mère et qui lui a permis de s'ouvrir aux autres.

Trémoins, France

Un bel élan de solidarité, dans le village de Trémoins, au sud-ouest de Belfort. Depuis 8 ans maintenant, une vingtaine de bénévoles se relaient pour passer du temps avec Tom, un enfant autiste désormais âgé de 12 ans.

Il n'a jamais été vraiment scolarisé car il le supportait difficilement. Mais sa maman a voulu qu'il soit en tout cas entouré régulièrement de différentes personnes, pour l'ouvrir aux autres, pour le stimuler. Les bénévoles et Tom font ensemble des jeux, des exercices de lecture, des balades...

Tom suivra des cours au collège d'Héricourt à la rentrée 2020

Et il est vrai qu'avec le temps Tom s'est transformé, selon ses proches. Quand il avait 4 ans, Tom parlait peu, il ne regardait pas les autres.

Etre entouré, chaque semaine, faire différentes activités, lui a fait beaucoup de bien, comme l'explique sa maman, Christelle : "Le langage a rapidement été en place, avec des mots très simples au début, puis des phrases entières. Ensuite au niveau du regard, il était très fuyant tout petit, notamment pour les photos. Maintenant dès que je demande à Tom d’être en photo, la première est directement réussie."

La maman de Tom est d'ailleurs très reconnaissante envers les bénévoles : "C'est grâce à toute cette chaîne humaine que Tom en est là aujourd'hui. Grâce à ces gens d'horizons et d'âge différents, que Tom fait des prouesses chaque jour.", témoigne-t-elle.

Chaque semaine, les bénévoles et Tom font ensemble des jeux, des exercices de lecture, des balades.... © Radio France - Victorien Willaume

Simone passe du temps avec Tom depuis qu'il est tout petit : "Le premier mot qu'il m'a dit, c'était fraise, je m'en souviens. Après il était de plus en plus présent avec nous, il s'amusait et rigolait.", assure-t-elle.

En général, avec la bénévole, c'est bisous et câlins au programme, mais il y a aussi de la lecture : "Des fois il ne fait que des mots, mais là il a envie de tout lire, c'est formidable !".

Maintenant que Tom communique plus facilement avec les autres, sa mère veut essayer de le rescolariser en partie. A la rentrée 2020 il va suivre des cours dans un collège d'Héricourt.