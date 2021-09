Trente fonctionnaires de plus pour renforcer les effectifs de la police nationale sur la côte basque

Des renforts de police au Pays Basque. Trente fonctionnaires sont arrivés afin de doper les effectifs du département et surtout du Pays Basque. Ils seront affectés à la sécurité sur la voie publique et pour mener les enquêtes.

Ils avaient été annoncés en juillet dernier. Ils sont arrivés. Des renforts de police vont être déployés sur le Pays Basque. Les nouveaux policiers ont participé ce vendredi 3 septembre 2021, à une journée d'accueil salle Albizia à Bayonne. Ils et elles sont 30 au total. Les policiers vont être affectés à la voie publique mais aussi aux enquêtes. Les nouveaux effectifs vont également permettre de renforcer les brigades de nuit.

Voie publique et enquêtes

Voila un sérieux coup de pouce pour la sécurité dans le département des Pyrénées-Atlantiques qui compte déjà presque 800 personnes qui travaillent pour la police nationale. Les renforts vont être essentiellement distribués sur le Pays Basque où se trouvent la moitié de l'effectif global. L'apport est de taille explique le procureur de la République de Bayonne Jérôme Bourrier : " Il nous faut des fonctionnaires de police qui soient sur la voie publique et des fonctionnaires de police pour enquêter. Avoir une présence policière physique, c'est extrêmement important mais il faut également des enquêteurs pour diligenter les enquêtes. Parce que si vous avez plus de fonctionnaires sur la voie publique, vous avez plus de flagrants délits et donc plus d'enquêtes ".

Des renforts de nuit

Avec une augmentation des effectifs de presque 8%, la police nationale va pouvoir faire plus et mieux pendant la nuit. Il y aura en permanence deux patrouilles de nuit souligne le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, David Book : " Pour nous l'objectif c'est de fonctionner avec deux patrouilles police secours sur chacune des circonscriptions ". Les syndicats accueillent favorablement cette mesure comme le souligne Patrick Peyruquéou du syndicat Unité SGP Police FO : " Surtout que notre ministre de l'Intérieur avait dit que sur le Pays Basque, il y avait trop de policiers. Force est de constater qu'il y en a une trentaine qui sont arrivés. C'est déjà pas mal, mais bon, on aurait aimé un peu plus ". Les syndicats estiment qu'il manque encore dix policiers.