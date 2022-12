Très forte affluence touristique à Pau entre Noël et le jour de l'An

Il suffit de se promener sur le boulevard des Pyrénées pour s'en rendre compte, Pau attire pendant ces vacances ! Beaucoup de touristes, notamment français mais aussi espagnols viennent pour profiter du beau temps et des températures agréables.

Pourtant, après les fêtes de Noël et au vu de la situation économique, on aurait pu penser qu'il serait compliqué pour beaucoup de sortir boire un verre ou manger aux terrasses des restaurants.

"Je suis très surprise... l'an dernier la fin du mois de décembre a été bien plus calme," s'étonne Laurence Pinchon, gérante de la brasserie des Cordeliers. "Ma salle est complète tous les jours et il y a énormément de touristes !"

Pour Steve Sponem, le responsable communication de l'Office du tourisme de Pau, cette affluence de touristes est en partie due à l'absence de neige sur les pistes de ski. "On ne s'en rend pas compte parce qu'ils ne se baladent pas en combinaison avec des skis sur les épaules, mais ils se rabattent sur les activités de la ville, faute de neige." L'Office du tourisme se félicite aussi du nombre de touristes espagnols cette saison, fruit des partenariats avec l'Aragon et Saragosse qui promeuvent "l'art de vivre" béarnais.