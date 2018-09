Les mineurs non accompagnés sont logés et reçoivent une formation

Belfort, France

La question n'est pas nouvelle. Elle a déjà été posée de nombreuses fois ces deux dernières années et a fait l'objet de plusieurs négociations entre les départements et le gouvernement: celle des mineurs non accompagnés. En France, ce sont les conseils départementaux qui les accueillent: car selon la loi française, ils sont considérés comme des mineurs avant d'être considérés comme des migrants. En clair: ils ne sont pas soumis aux règles françaises de séjours d'étrangers. Une fois leur minorité prouvée, ils sont donc accueillis dans des centres (appartenant aux conseils départementaux) pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines et reçoivent une formation.

Augmentation exponentielle

Le problème, pour les départements, c'est que leur nombre ne cesse d'augmenter ces trois dernières années. De façon exponentielle. Pour exemple, dans le Territoire de Belfort, ces mineurs non accompagnés étaient 20 en 2015, 39 en 2016, 185 en 2017 et ils sont déjà 187 à la mi-août, alors que l'année n'est pas encore terminée. En Haute Saône, l'augmentation est de 165% en un an. Dans le Territoire de Belfort, ils sont accueillis au centre éducatif prioritaire de Bavilliers.

Je me pose la question de réseaux structurés

Une progression qui pose question, selon Florian Bouquet, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort: "bien sûr que la solidarité doit jouer, mais là, je me pose la question de la présence derrière ces jeunes de réseaux structurés. _Ces jeunes ont tous le même profil, ils sont déposés devant la gare ou le commissariat et savent qui contacter_. Ces mineurs n'ont aucun problème de comportement et s'intègrent très bien mais cela commence à coûter cher: 4 millions d'euros sans doute pour cette année. Tout cela prouve aussi l'incapacité du gouvernement à régler le question de l'immigration".

A noter tout de même que les chose avancent entre le gouvernement et l'assemblée des départements de France. L'Etat va notamment augmenter ses aides pour l'accompagnement financier des conseils départementaux.