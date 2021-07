Très grosse manifestation contre le pass sanitaire à Nice

6.500 manifestants selon la police ont arpenté les rues de Nice pour dénoncer le pass sanitaire et l'obligation vaccinale ce samedi 31 juillet.

6.500 manifestants selon la police ont défilé dans les rues de Nice contre le pass sanitaire et parfois contre l'obligation vaccinale. À Nice, les rues sont rarement aussi bondées lors des mouvements sociaux. Le weekend précédent, 6.000 personnes s'étaient mobilisées pour les mêmes raisons. Ce samedi 31 juillet, les manifestants sont partis à 14 heures de la place Garibaldi vers la Promenade des Anglais. Un peu plus tôt dans la matinée, un premier rassemblement s'était déjà formé sur la place Masséna. Plusieurs contestataires se sont également réunis à Antibes ce samedi au rond-point de Provence. Ils réclament liberté et dénoncent les mesures sanitaires gouvernementales qui selon eux divisent la population.

La mobilisation a été marquée par l'arrivée d'une trentaine de pompiers des Alpes-Maritimes. Ils font partis des professions concernées par l'obligation vaccinale d'ici le 15 septembre et tous ne sont pas prêts à recevoir l'injection anti-covid.

Au moins 38.000 personnes ont manifesté samedi dans le Sud-Est de la France contre l'obligation vaccinale, la généralisation du pass sanitaire et l'action du gouvernement dans des cortèges hétéroclites réunissant également des Gilets jaunes et des antivaccins.

