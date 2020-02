Le chantier avait pris du retard, mais il est en train d'être rattrapé. Orange s'est engagé à installer 350.000 prises de fibre optique dans le Lot, l'Aveyron et la Lozère en cinq ans. Ce sera bien fait, promet le président de l'entreprise Stéphane Richard.

Très Haut Débit : l'Aveyron et le Lot auront bien la fibre en 2022 promet le patron d'Orange

Alors qu'il s'est fait rappeler à l'ordre, le patron d’Orange est venu rassurer les habitants de l’Aveyron, du Lot et de la Lozère. Il a en tout cas renouvelé son engagement auprès des présidents des trois conseils départementaux. "Tous les foyers auront la fibre optique à la fin 2022", a martelé Stéphane Richard. Orange s’est engagé à installé 350.000 lignes dans les trois départements en cinq ans en signant une DSP ( une délégation de service public) en 2017. ALLiance Très Haut Débit, société anonyme filiale d’Orange, a donc été créée spécialement pour cette mission. (ALL comme Aveyron, Lot et Lozère pour signifier l'union des trois départements. )

"Tous les foyers auront la fibre optique à la fin 2022" Stéphane Richard patron d'Orange

Stéphane Richard, le patron d’Orange, explique pourquoi ce retard et comment il a pu être rattrapé. Copier

La difficulté du chantier, dans ces secteurs parfois difficiles d’accès, a été au départ sans doute sous-estimé par Orange. Alors en juillet dernier, les trois présidents sont "montés" à Paris pour rappeler ses obligations au patron d’Orange. Et il était hier dans l’Aveyron pour dire que le retard a été rattrapé. En ce moment, 400 salariés développent la fibre dans le Lot. Même chiffre en Aveyron avec environ 20.000 lignes installées par trimestre.

221 millions d'euros de travaux dans le Lot

Les présidents du Lot et de l"Aveyron sont très confiants. Le départements seront couverts en 2022. Copier

Dans le Lot, Orange va relier 131.055 foyers ou entreprises au très haut débit via la fibre. Dans l'Aveyron, ce seront 154.582 prises qui vont être installées. Et le tout doit donc être fini d'ici décembre 2022.

Dans le Lot, les travaux de la fibre, c'est plus de 221 millions d'euros. Le département finance 44 millions d'euros.