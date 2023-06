"Très heureuse de ce choix !", Caroline a quitté la police nationale pour la municipale

La police municipale attire de plus en plus des démissionnaires de la police nationale et de la gendarmerie (illustration)

Il n'y a jamais eu autant de démissions dans les rangs de la police et de la gendarmerie qu'en 2022 selon un rapport de la Cour des comptes d'avril 2023. Depuis le Covid, elles se multiplient et l'an dernier, des records ont été atteints en France : près de 11.000 chez les policiers, 15.000 chez les gendarmes. Les départs à la retraite, stables, n'expliquent pas cette vague selon le rapport qui fait observer que, dans le même temps, les polices municipales attirent de plus en plus les démissionnaires. D'autant qu'elles se développent et donc elles recrutent.

Journées sans fin, horaires décalés

C'est le parcours de Caroline Allier, 40 ans. Après une licence d'histoire-géographie, elle se cherche un peu et, après mûre réflexion, change complètement de voie et passe le concours de la police nationale à Marseille. À sa sortie d'école, direction Paris où elle est affectée dans un commissariat du 8e arrondissement. Elle découvre la capitale et le travail qui va avec. "Intense, c'est non-stop. Les équipages de police-secours, on est toujours sollicités, que ce soit pour des problèmes de voie publique, des accidents, pour tout en fait. On est dans le speed en permanence et ça, ça ne me correspondait pas".

Pouvoir choisir son affectation

Caroline Allier devient mère et au-delà des conditions de travail, elle ne s'imagine pas une seconde élever ses enfants dans la capitale. Elle tient cinq ans puis jette l'éponge. Cette fois, il s'agit d'une simple bifurcation car elle postule pour être policière municipale à Vauvert (Gard), sa commune d'origine. Son recrutement aura été un sacré raccourci de carrière. "Une mutation dans le sud de la France, c'est 15-20 ans minimum donc oui, le retour a fait du bien".

La proximité est un luxe

Depuis un an, Caroline Allier est à la tête d'une équipe de cinq agents au sein de la police municipale de Saint-Clément-de-Rivière, au nord de Montpellier. Une situation qui la remplit d'enthousiasme. "Je m'éclate, j'ai la chance de m'épanouir dans mon travail donc je suis très heureuse de mon choix". Ce qu'elle apprécie par dessus tout, c'est la proximité avec les gens, "de pouvoir prendre le temps de faire le travail et ça, ça n'a pas de prix. Avoir une relation avec l'usager, avoir le temps de trouver une solution..."

Un métier moins dangereux

Sans compter que le métier de policier municipal est moins dangereux que celui de policier national et à ce sujet, Caroline Allier relève que "l'évolution sociétale" de ces dernières années a été particulièrement éprouvante pour les policiers. "des blessés par balle... etc, avec une violence qui est réelle et qui peut aussi interroger les collègues. Je comprends que ce soit compliqué".

Le hic, c'est le régime des retraites

Mais on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. "Attention ! Les régimes de retraites n'ont absolument rien à voir. Le choix professionnel que j'ai fait aura des conséquences jusqu'à la fin de ma vie. On n'est pas du tout sur les mêmes statuts et sur les mêmes avantages non plus".

"Les gens veulent profiter un peu de la vie"- Jean-Michel Weiss

Tout cela est confirmé et résumé par Jean-Michel Weiss, chef de la police municipale à la Grande-Motte et délégué général dans l'Hérault de la Fédération nationale des policiers municipaux. "C'est vrai que quand vous travaillez un week-end sur deux, avec des horaires décalés, c'est compliqué. Travailler sur la voie publique en tenue, ce n'est pas simple non plus. Tous les jours, il y a des refus d'obtempérer, des collègues qui sont mis en danger donc je comprends ceux qui veulent changer de métier. Et puis il ne faut pas se leurrer : le département de l'Hérault, la région Occitanie, sont beaucoup plus séduisants que les bords de l'Ile-de-France ou que certains quartiers que je ne citerais pas."