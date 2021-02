Le Tour de France est "très heureux de revenir dans l'Indre et le Cher" selon son directeur

Vierzon vit déjà à l'heure du Tour de France. Ce jeudi, le directeur de l'épreuve sera dans la commune du Cher pour présenter le tracé fictif de la 7e étape du Tour de France, qui partira de Vierzon. Une grande première pour la ville. "C'est toujours un bonheur pour nous de retourner au Vierzon. Dès qu'on pense au Tour de France, il y a une excitation naturelle", souligne Christian Prudhomme, invité de France Bleu Berry. L'intégralité de cet entretien est à écouter ce jeudi à 7h45.

Il ira notamment à la rencontre de collégiens et de lycéens vierzonnais, un moment de partage essentiel. "Aller à la rencontre des jeunes, les familiariser avec le cyclisme, c'est très important. Les champions de notre enfance sont les champions de notre vie", ajoute-t-il.

Un retour très attendu par les passionnés de cyclisme en Berry

On était privé depuis longtemps d'une étape du Tour qui s'arrête en Berry. La dernière dans l'Indre, c'était en 2011 avec une arrivée à Châteauroux et un départ d'Aigurande le lendemain. Dans le Cher, c'était en 2013 à Saint-Amand-Montrond. "Sans doute une trop longue absence", admet Christian Prudhomme. "10 ans sans faire étape dans l'Indre, c'était certainement trop. En Berry, il y a un vrai amour du vélo. On est très heureux de revenir dans l'Indre et le Cher, à Châteauroux et à Vierzon", souligne le directeur du Tour de France.

Un retour en Berry encore plus symbolique avec la participation de Julian Alaphilippe, né à Saint-Amand-Montrond. Christian Prudhomme lui rend hommage. "Julian Alaphilippe n'est pas un champion comme les autres. Il a déjà porté le maillot jaune, il est champion du monde. C'est un champion hors-norme", explique le directeur du Tour de France. "C'est un coureur qui attaque quand on l'attend, c'est un coureur qui attaque quand on ne l'attend pas. Il est toujours disponible, il sait d'où il vient", salue Christian Prudhomme, qui rêve de voir Alaphilippe "troquer son maillot arc-en-ciel pour le maillot jaune".

On ne va pas s'ennuyer sur les routes berrichonnes

Tours-Châteauroux le 1er juillet puis Vierzon-Le Creusot le lendemain, ce sont deux étapes de transition qui vont traverser le Berry. "On ne s'ennuiera pas, bien au contraire", prévient Christian Prudhomme. "La première étape est courte avec les 70 derniers kilomètres exposés au vent. On peut retrouver ces fameuses bordures qui font éclater le peloton. Et celle du lendemain est volontairement très longue, la plus longue de ce Tour de France 2021. À Châteauroux, il y aura une arrivée au sprint mais pas forcément avec un peloton massif", avertit le directeur du Tour de France.