Trésor découvert dans le massif du Mont-Blanc : les 300.000 euros de pierres précieuses ont été partagés

Huit ans après la découverte d'un trésor sur le glacier des Bossons dans le massif du Mont-Blanc, la mairie de Chamonix et l'alpiniste à l'origine de la trouvaille se sont partagé les 300.000 euros de pierres précieuses, la semaine dernière, indique la municipalité sur sa page facebook. Le trésor proviendrait de l'accident d'un avion venant d'Inde, en 1966.

Une petite boîte métallique

C'est un vrai trésor, comme on les imagine : plus de 6.000 pierres précieuses soigneusement triées et rangées. "C'est une boîte métallique, type boîte à biscuits, qui contenait de multiples petits sachets avec des pierres précieuses taillées, principalement des émeraudes, mais on avait aussi des saphyrs", rappelle Eric Fournier le maire de Chamonix.

Il a assisté la semaine dernière au partage du trésor en deux parties, d'une valeur de 150.000 euros chacune. "Les experts en gemmologie ont divisé en deux lots, en regardant la taille, la qualité des pierres qui étaient dans ces sachets, puis en mettant en place deux lots identiques, avec après un tirage au sort", précise l'élu à France Bleu Pays de Savoie.

La loi prévoit en effet que, aucun héritier n'ayant été retrouvé dans un délai de deux ans, le trésor revienne pour moitié à l'alpiniste qui en avait fait la découverte, et pour moitié au propriétaire du glacier des Bossons où il a été trouvé, c'est-à-dire à la commune de Chamonix. L'alpiniste savoyard, âgé à l'époque d'une vingtaine d'années en 2013, qui avait trouvé la boîte sur le glacier des Bossons, s'était rendu directement à la gendarmerie. S'en étaient suivies huit années d'enquête.

Il a fallu du temps pour expertiser le trésor

"Il a fallut du temps pour remonter, expertiser, analyser, on est aussi sur un contexte international, demander des explications au niveau des personnes qui étaient dans l'avion, de leurs héritiers (...) évidemment il y a eu plusieurs demandes revendiquant la propriété de ces pierres, certaines avaient un caractère assez fantaisiste", détaille Eric Fournier. "Puis on a eu une information selon laquelle, il n'y avait pas d'héritier avéré et que donc, le trésor en question pouvait être réparti entre le découvreur, et la commune, propriétaire des sols".

Selon les autorités, les pierres précieuses proviennent très vraisemblablement de l'accident en 1966 du "Kangchenjunga", un Boeing 707 de la compagnie Air India, qui effectuait la liaison Bombay-New York. Il s'était écrasé sur le glacier avec 117 passagers à bord à environ 4.750 mètres d'altitude. Aucun passager n'avait survécu à l'accident. "Comme tous les drames auxquels on associe un trésor, qui tourne au mythe, il y a là tous les ingrédients d'une histoire un peu incroyable, mais nous ne savons pas encore tout de ces pierres, très clairement".

Les pierres du lot dévolu à la ville de Chamonix figureront désormais dans la collection de son nouveau musée des cristaux, "une vraie merveille", dont l'inauguration est prévue le 18 décembre, et qui comprendra "des vitrines à haute technologie comme les grandes expositions de joaillerie internationale", selon le maire de Chamonix.