Trets : l'État à la rescousse pour redynamiser le centre-ville

Comment revitaliser les campagnes et les bourgs de la France ? C'est évidemment un enjeu de la présidentielle. Les candidats ne manquent pas d'idée. Le gouvernement non plus. Il y a deux ans, il a d'ailleurs lancé son programme "Petites villes de demain", pour donner un coup de pouce à des communes de moins de 20 000 habitants. Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, 22 ont été sélectionnées. Et parmi elles : Trets, un peu plus de 10.000 habitants.

"Il faut proposer autre chose aux habitants que des pôles de consommation, type fast-food" - Sonia, mère de famille

"Le problème, ici, c'est qu'on manque de commerce de bouche dans le centre", déplore Gilberte, qui vit dans la commune depuis huit ans et qui est obligée de tout faire à pied, malgré ses 90 printemps. Un certain nombre d'enseignes, en effet, se sont installées dans la nouvelle zone commerciale, située près de la gare. "Moi, je suis contre. Des grands magasins, il y en a dans les communes voisines, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Plan-de-campagne. Il faut proposer autre chose aux habitants que des pôles de consommation, type fast-food", s'emporte Sonia, mère de famille, installée à Trets depuis 20 ans.

Un "manager de centre-ville" à Trets

Pour mettre en place une nouvelle stratégie nécessaire à la revitalisation de son centre-ville, à travers le programme "Petites villes de demain", la mairie de Trets s'est octroyée les services d'"un manager de centre-ville". "J'ai été embauché en octobre dernier et mon rôle, c'est notamment d'être un intermédiaire entre les élus et les commerçants pour favoriser l'animation du centre-ville", détaille Louis Quatela qui a un objectif dans ses fonctions : réduire le nombre de locaux vacants dans le centre-ville. Le manager en a recensé une quinzaine à Trets.