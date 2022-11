Trêve hivernale : 17.000 logements vides à Grenoble, "il faut les réquisitionner", estime le DAL 38

La fondation Abbé Pierre parle d'une "situation très tendue" en ce début d'hiver. Entre la hausse des prix de l'énergie, des carburants et la fréquentation des banques alimentaires qui explose, il était temps que la trêve hivernale arrive pour les locataires en difficulté . Elle débute ce mardi 1er novembre. Dès aujourd'hui, il n'est plus possible d'expulser un locataire de son logement pour des impayés de loyers. Raphaël Beth, membre du DAL38, l'association Droit au logement, est l'invité de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : En quoi cette trêve hivernale est-elle essentielle ? On imagine bien qu'avec le contexte économique actuel et la hausse des prix, c'est d'autant plus nécessaire cette année ?

Raphaël Beth : Oui, c'est vrai que c'est un répit de plusieurs mois pour les locataires en difficulté. On sait qu'en France, par exemple, il y a 500.000 locataires actuellement en impayés de loyers et qui vivent donc dans le stress, dans l'angoisse de voir l'huissier et la police arriver au petit matin chez eux et mettre tout le monde dehors. Donc c'est une période de répit qui s'ouvre où l'on espère qu'ils vont pouvoir renégocier avec leur propriétaire ou obtenir un maintien dans les lieux afin d'arriver au mois d'avril avec un peu de ciel bleu devant eux.

On parle beaucoup d'inflation. Vous constatez en Isère des personnes de plus en plus en difficulté ?

Oui on le constate en Isère et sur tout le territoire national. Évidemment qu'avec le prix des loyers qui ne cesse d'augmenter, avec les charges notamment d'énergie qui explosent, de plus en plus de personnes sont obligées de faire le choix entre se chauffer, se nourrir ou payer son loyer. Et ça ne peut pas aller avec des salaires qui ne sont pas revalorisés, avec des pensions qui stagnent ou qui augmentent trop légèrement. Et évidemment que tout ça place beaucoup de personnes en fragilité vis-à-vis de leur loyer.

Ces personnes donc sont "protégées" pendant six mois jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Le problème, c'est que vous avez constaté une vague d'expulsions dans le mois qui vient de se terminer.

Malheureusement, c'est un peu chaque année la même chose : au mois d'octobre, les services de la préfecture tentent de rattraper le retard accumulé lors des mois d'été. Et donc il y a une augmentation fulgurante du nombre d'expulsions, avec le concours des forces de l'ordre et donc énormément de personnes qui sont mises à la porte. Et il faut savoir également que la plupart d'entre elles partent avant l'arrivée des forces de l'ordre, à cause encore une fois du stress et de l'angoisse que cela va provoquer. Donc ils se réfugient chez des amis, sous des ponts ou sous des tentes. Et ça, ce sont des personnes qui disparaissent et qui se retrouvent ensuite en très grande précarité au niveau social.

La ville de Grenoble a pris récemment un arrêté "anti-mise à la rue". Vous avez demandé à d'autres communes en Isère de faire de même. Avez-vous eu des retours ? Et est-ce utile ces arrêtés ?

Oui, cela fait plusieurs mois, même plusieurs années qu'on se mobilise pour demander qu'il y ait des arrêtés anti-expulsions ou anti-mise à la rue qui soient pris, à Grenoble mais également sur tout le territoire. On prend exemple sur ce qui s'est fait il y a quelques années avec les arrêtés anti-pesticides. L'objectif de ce type d'arrêté, c'est évidemment de provoquer un débat au niveau national et de forcer le gouvernement à agir. Et puis localement, cela permet juridiquement de protéger les locataires ou les personnes qui vivent dans les centres d'hébergement le temps que l'arrêté est encore en vigueur. Donc c'est une bonne nouvelle.

Pour l'instant malheureusement, on ne voit pas tellement la situation faire tache d'huile en Isère et c'est bien dommage parce qu'avec des grandes villes qui sont aujourd'hui aux mains des écologistes ou des progressistes (Bordeaux, Lyon, Annecy, Paris, Lille...), on pourrait espérer une coordination des maires pour faire passer ensemble des arrêtés anti-mise à la rue. Cela provoquerait une pression sur le gouvernement et on pourrait obtenir un moratoire en attendant que la situation se dégage un peu.

Prenons un exemple : celui des cinq familles syriennes menacées d'expulsion à la Villeneuve, à Grenoble. Avec plusieurs enfants présents. On en avait parlé sur France Bleu Isère la semaine dernière. Où en est-on aujourd'hui ?

Les familles, avec leurs enfants, sont protégées actuellement par cet arrêté anti-mise à la rue, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être expulsés avant d'avoir une autre solution d'hébergement ou de relogement. Donc pour l'instant, elles sont protégées. Jusqu'à quand ? On ne sait pas. En tout cas, ça nous semble toujours complètement immoral à l'heure actuelle de voir des enfants dormir à la rue. Donc, on espère bien qu'elles pourront se maintenir ou qu'elles auront une autre proposition. Le propriétaire, Actis, peut en faire. Il y a également la préfecture qui est en charge du logement. Il peut y avoir la mairie, la Métro ou le conseil départemental au titre de la protection de l'enfance. Et on espère bien que cela puisse aboutir très rapidement, parce qu'encore une fois, ce sont des familles qui vivent dans la peur et dans le stress.

La solution, c'est quoi ? Vous prônez au DAL la réquisition des logements vides ?

C'est une partie de la solution. En fait, il faut plus globalement casser la machine à expulser : des loyers qui sont trop chers, les charges qui augmentent, les APL qui ont baissé, la démolition et la vente des logements sociaux, la production de logements sociaux qui sont en berne, etc... Tout ça, évidemment, ça aboutit à la conséquence de l'expulsion.

Pour nous, une des petites solutions, c'est la réquisition des logements vacants. Pour donner quelques chiffres : dans l'agglomération grenobloise, on dénombre 17.000 logements privés vacants, 3.300 logements sociaux - qui sont censés accueillir tout le monde - également vides et des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui sont vacants et qui ne servent qu'à la spéculation immobilière.

Donc il faut les réquisitionner selon vous ?

Bien sûr, c'est quelque chose qui tombe sous le sens et qui est en plus porté par une grande partie de la population, qui ne comprend pas comment on peut voir des familles avec des enfants qui dorment en bas de fenêtres de logements qui sont vides.