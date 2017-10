Trêve hivernale : le témoignage d'un locataire menacé d'expulsion à Rouen

La trêve hivernale débute ce 1er novembre. Elle interdit les expulsions locatives jusqu'au 31 mars. Pierre, un Rouennais de 50 ans, vit depuis un an sous la menace d'une expulsion à cause d'une dette de loyer. Témoignage.

L'histoire de Pierre est dramatiquement banale : "séparation, divorce, chômage, et puis après l'engrenage" témoigne ce quinquagénaire, célibataire et père d'une fille de 14 ans. Il y a 10 ans, il était chauffeur-livreur dans une grande entreprise. Mais au fil des années et des accidents de la vie, ce Rouennais a accumulé les dettes. Récemment encore, il ne touchait que l'allocation spécifique de solidarité. 488 euros par mois qui ne lui permettent pas de régler sa dette de loyer qui s'élève aujourd'hui à 3.500 euros. Comme lui, 1.210.000 personnes se trouvent en situation d'impayés de loyers en 2017, selon la Fondation Abbé Pierre. Depuis un an, il est sous la menace d'une expulsion.

"C'est un stress permanent. Tous les matins, je pars avec la boule au ventre en me demandant si je vais pouvoir rentrer chez moi le soir. Quand je rentre, je regarde les fenêtres de mon appartement pour voir si les rideaux sont là. Si mes rideaux sont encore là, c'est que j'ai encore mon appartement."

Pierre ne reçoit plus sa fille chez lui. Il a trop peur de voir débarquer la police et les huissiers. Sa famille et ses amis ne sont pas au courant de sa situation, sauf un ami chez lequel il a déposé un sac de vêtements au cas où...

"C'est une honte quand même. Vous avez un chemin de vie qui vous amène à ça. C'est pas très glorieux."

Il y a trois semaines, Pierre a retrouvé du travail en intérim. Mais il n'a pas encore les moyens d'éponger ses dettes. Il espère donc pouvoir bénéficier de la trêve hivernale.

"J'aurais jusqu'à fin mars pour trouver une solution à ce problème là. Mais je n'aurai pas le stress de me demander si j'aurai un toit ce soir"

Un sursis de cinq mois, et un travail en intérim qui pourrait déboucher sur une embauche. Pierre a bon espoir de repartir du bon pied après 10 ans de galère.

Et ce mardi midi, on apprend que Pierre a été expulsé de son logement