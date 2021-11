Tri des déchets : 70% du contenu de nos poubelles noires pourrait être valorisé

Dans la région Occitanie, chaque habitant trie en moyenne 71 kilos de déchets avec des disparités entre les villes et les campagnes. Et même si ce chiffre régional est légèrement supérieur à la moyenne nationale, il est très loin de ce qu'il est possible de faire prévient Bruno Roussel, le directeur général des services de Trifyl, syndicat mixte qui traite les déchets sur le Tarn.

Pourquoi, selon vous, un habitant du Tarn trie beaucoup plus qu'un habitant de Haute-Garonne ?

Je pense que cela s'explique par les habitudes qui sont peut-être un peu différentes selon les territoires. Vous savez, on parle de pédagogie du tri, c'est quelque chose de très compliqué puisque c'est un art de la répétition. Et je crois que c'est avant tout la durée des messages de tri et leur ancienneté qui peut expliquer cette différence.

En tout cas, on peut tous s'améliorer, c'est certain. Dans les poubelles noires, par exemple, il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être triées ?

C'est extrêmement frappant. Aujourd'hui, 70% de ce que nous avons dans nos poubelles noires ne devrait pas y être. Effectivement, quand on parle de marges de manœuvre, elles sont extrêmement importantes. Et cet enjeu de la qualité du tri dans nos poubelles chez chacun d'entre nous va être véritablement importante dans les années qui viennent.

Et pourtant, quand on on regarde Cash Investigation il y a quelques jours à la télé, on apprend que 70% des plastiques consommés dans la poubelle jaune ne sont pas triés. C'est quand même très paradoxal tout ça.

On pourrait faire un certain nombre de remarques sur ce reportage. De façon générale, il reste aujourd'hui des plastiques non triés mais cela va s'améliorer à l'avenir. Citéo ou l'Ademe sont des organismes qui ont cette vocation de nous faire améliorer nos gestes de tri. Et nous allons dans une extension des consignes de tri pour trier plus facilement.

Quel est le problème avec certains plastiques, on n'a pas trouvé la technologie, on n'a pas les machines adaptées ?

La question aujourd'hui qui est qui est posée, c'est celle de l'utilisation de plastiques qui, finalement, n'ont pas un taux de recyclabilité très fort, voire ne sont absolument pas recyclables aujourd'hui. Et ça nécessite qu'il y ait des progrès techniques qui soient faits. Mais on en revient toujours au tri : il faut trier.

Avec Trifyl, vous aurez de nouvelles technologies, justement, à l'horizon 2030 ?

Alors nous y travaillons. Notre responsabilité, c'est celle du traitement des déchets. On est entre la collecte et la prise en charge des déchets pour leur recyclage. Je vous parlais de la qualité du tri, cela veut dire qu'il faut aussi améliorer très sensiblement la qualité du traitement. Et notre projet, c'est de pouvoir disposer d'unité industrielle qui améliore considérablement la qualité du traitement, que ce soit des plastiques, des biodéchets, du contenu de nos poubelles noires, de ce qui nous arrive des déchetteries.

Vous travaillez essentiellement dans le département du Tarn, à quel pourcentage une poubelle jaune est réellement recyclée ?

Il y a deux chiffres : on récupère un peu plus de 95% de ce qui est mis dans les bacs jaunes et sur cela, nous avons à peu près les trois quarts qui arrivent à être pris en charge par du recyclage.

Que pensez-vous de la taxe incitative sur les déchets. Le fait de payer ce que l'on jette dans la poubelle noire, comme ça va se faire, par exemple, dans la communauté de communes d'Auterive.

On a 14 adhérents en 14 collectivités qui y sont adhérentes du syndicat mixte Trifyl et nous avons une zone en expérimentation aujourd'hui sur le nord de l'Hérault par rapport à la redevance incitative. Mais vous savez, c'est un concept extrêmement complexe que la redevance incitative. Et il faut bien savoir qu'en termes de coût, elle n'est pas nécessairement un gain et un avantage. Donc, on travaille au delà de la redevance incitative. On l'applique déjà en partie, mais on cherche aussi d'autres solutions. Et en particulier, on en revient toujours à cette question de la pédagogie. Et aujourd'hui, si on a un message à faire passer, c'est trier, trier, trier.