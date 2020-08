Tri des déchets : dans l'ouest de la Creuse, tous les emballages se recyclent dès ce mardi 1er septembre 2020

Un nouveau système de tri des déchets dans l'ouest de la Creuse. A partir de ce mardi 1er septembre 2020, tous les emballages - plastiques, cartons, aluminium - partent dans la poubelle de recyclable. Une mesure qui concerne une centaine de communes de l'ouest du département et plus de 70.000 habitants, soit plus de la moitié de la population de la Creuse.

Sachet de gruyère vide, plaquettes de médicaments terminées... au recyclable

Désormais, plus d'hésitation à avoir devant nos bacs d'ordures ménagères et de recyclable : barquette de viande terminée, capsules de café en aluminium, sachet de gruyère et même plaquette de médicaments vides, si vous habitez dans l'ouest de la Creuse, vous devez tout mettre au recyclable. "Cela simplifie le geste de tri pour les particuliers", résume Denis Mausset, responsable tri, traitement et transports des déchets chez Evolis 23, au centre de Noth.

Autre conséquence, cela permet de réduire le volume d'ordures ménagères. "Un bac de 340 litres collecté tous les 15 jours ne pourrait peut-être être collecté que tous les mois, voire même tous les deux mois si le tri est bien fait, explique Yann Giroix, chef d'équipe du service ordures ménagères de la communauté de communes Creuse-Sud-Ouest. Cela pourrait aussi permettre de _retirer quatre kilos des ordures ménagères par habitant_, et d'augmenter la quantité d'emballages collectés. En 2019, on était à 100 tonnes d'emballages collectés. Avec ce nouveau système, on pourrait arriver à 135 tonnes."

Pour autant, le rythme des collectes ne changera pas dans les 27 communes de la communauté de communes Creuse-Sud-Ouest. Yann Giroix

Des déchets désormais triés dans un centre haut-viennois

L'ouest de la Creuse prend de l'avance, car les consignes de tri doivent changer partout en France d'ici 2022. Autre changement : les déchets recyclés seront triés dans un centre en Haute-Vienne, à Beaune-les-Mines. "Les déchets d'emballages collectés seront transférés directement là-bas. Il n'y aura plus de tri manuel des déchets, mais un tri avec des machines à reconnaissance optique. Nous ne sommes pas aptes à investir seuls dans des outils de ce type, nous avons donc fait un partenariat avec Limoges Métropole et le Syded de la Haute-Vienne pour ce nouveau centre de tri à Beaune", explique Denis Mausset.

Le centre de tri de Noth continuera pour sa part d'assurer la mise en balles de cartons de déchetteries. Le tri d'autres déchets est pour l'instant en discussion, comme des pièces de mobilier par exemple.

*La liste des communes concernées par ce nouveau système de tri : Ajain, Anzême, Arrènes, Augères, Aulon, Auriat, Azat-Chatenet, Azérables, Bazelat, Bénévent-l’Abbaye, Bonnat, Bosmoreau-les-Mines, Bourganeuf, Le Bourg d’Hem, La Brionne, Bussière-Dunoise, La Celle-Dunoise, La Cellette, Ceyroux, Chambon-Sainte-Croix, Chamborand, Champsanglard, La Chapelle-Baloue, La Chapelle-Saint Martial, La Chapelle-Taillefert, Chatelus-le-Marcheix, Chatelus-Malvaleix, Chavanat, Chéniers, Colondannes, Crozant, Dun-Le-Palestel, Faux Mazuras, Fleurat, La Forêt-du-Temple, Fresselines, Fursac, Gartempe, Genouillac, Glénic, Le Grand-Bourg, Guéret, Jalesches, Janaillat, Jouillat, La Pouge, Lafat, Le Monteil-au-Vicomte, Lépinas, Linard-Malval, Lizières, Lourdoueix-Saint-Pierre, Maison-Feyne, Maisonnisses, Mansat-la-Courrière, Marsac, Mazeirat, Méasnes, Montaigut-Le-Blanc, Montboucher, Mortroux, Mourioux-Vieilleville, Moutier-Malcard, Naillat, Noth, Nouzerolles, Nouziers, Peyrabout, Pontarion, Roches, Royère-de-Vassivière, Sagnat, Saint-Agnant-de-Versillat, Saint-Amand-Jartoudeix, Saint-Christophe, Saint-Dizier-les-Domaines, Saint-Dizier-Masbaraud, Sainte-Feyre, Saint-Eloi, Saint-Fiel, Saint-Georges-La-Pouge, Saint-Germain-Beaupré, Saint-Goussaud, Saint-Hilaire-le-Château, Saint-Junien-La-Brégère, Saint-Laurent, Saint-Léger-Bridereix, Saint-Léger-le-Guéretois, Saint-Maurice La Souterraine, Saint-Martin-Château, Saint-Martin-Sainte-Catherine, Saint-Moreil, Saint-Pardoux-Morterolles, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Pierre-Chérignat, Saint-Priest-la-Feuille, Saint-Priest-la-Plaine, Saint-Priest-Palus, Saint-Sébastien, Saint-Silvain-Montaigut, Saint-Sulpice-le-Dunois, Saint-Sulpice-le-Guéretois, Saint-Vaury, Saint-Victor-en-Marche, Saint-Yrieix-les-Bois, Sardent, La Saunière, Savennes, La Souterraine, Soubrebost, Tercillat, Thauron, Vareilles, Vidaillat, Villard.