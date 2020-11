Tri des déchets : la Côte-d'Or bonne élève

D'ici 2022, on pourra mettre tous les emballages plastiques dans nos bacs jaunes. En attendant, on peut se féliciter d'être performant en la matière, à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets.

86 kilos d'emballages recyclés par personne et par an, soit 16 kilos de plus que la moyenne nationale. On est bons élèves en Côte-d'Or, et ce n'est pas le fruit du hasard souligne Frédéric Roux, le patron de Citéo, l'organisme privé qui organise la filière de recyclage notamment en Bourgogne-Franche-Comté.

"Cela s'explique par une dynamique engagée par les collectivités pour utiliser les services de tri, une collecte optimum, une communication bien faite et qui engage les citoyens en Côte-d'Or."

A rebours des idées reçues, Frédéric Roux se veut rassurant. Contrairement à ce que certains pensent, oui, ce qui est mis dans les bacs jaunes, va bien dans les centres de tri. "Heureusement que c'est le cas, sinon on ne pourrait pas afficher ces chiffres. Tous les camions sont sensiblement identiques en effet, mais pour autant les déchets ne vont pas aux mêmes endroits. Les papiers et le verre ne vont pas avec les ordures ménagères résiduelles. La destination de nos matières recyclables, ce sont les centres de tri, la filière de recyclage."

D'ici fin 2022, tous les emballages dans les bacs jaunes

D'accord, on trie comme il faut en Côte-d'Or : mais au fait, ça sert à quoi de trier ? "ça sert à préserver les ressources de la planète", résume Frédéric Roux. "Au-delà du geste de tri, il y a derrière la re-fabrication de matière. On sait que le verre est recyclable à l'infini. Le papier aussi peut-être recyclé sans aucune difficulté, les cartons évidemment ; et puis les emballages plastiques, sur lesquels nous travaillons à la reproduction de nouvelle matière."

Et à ce petit jeu, notre département se montre plus performant que d'autres : "la Côte-d'Or est un département hyper dynamique en la matière, avec des industries phares, qui permettent de reproduire à partir des bouteilles de nouvelle bouteilles."

Et ce n'est là qu'un début, car d'ici la fin de l'année 2022, il y aura les extensions de consigne de tri. "Il sera alors possible de mettre dans les bacs jaunes l'intégralité des emballages plastique, sans avoir à réfléchir. Le pot de yaourt est un bon exemple : aujourd'hui il n'est pas destiné à la poubelle de tri, mais ce sera le cas dans deux ans."

Bats les masques dans les bacs jaunes !

On les voit partout sur les routes, les trottoirs, depuis le début de la crise sanitaire : les masques sont un vrai problème de santé publique, et aussi pour la filière du tri. "Sans doute faute de temps et de communication, les citoyens ont du mal à apprécier les consignes", explique gentiment Frédéric Roux, avant d'ajouter : "Les masques sont destinés aux ordures ménagères, surtout pas au tri puisque, j’insiste sur ce sujet, derrière le geste de tri de chaque citoyen, il y a des femmes et des hommes qui vont affiner et travailler la matière pour permettre leur recyclabilité. Donc mettre des masques dans les bacs jaunes, c'est les exposer aussi au risque sanitaire."

Un message quand même à tous ceux qui jettent leur masque par terre : faites preuve de civisme, jetez-les à la poubelle.