Tri des déchets : voici les grands changements au Pays basque pour 2023

Trier plus pour diminuer les ordures ménagères. La collecte des déchets change dès le 1er janvier. La Communauté d'Agglomération Pays Basque et le syndicat Bil ta Garbi ont mené une refonte du dispositif de collecte. Tous les emballages et papiers peuvent être dorénavant triés, ce qui est plus simple pour les habitants. Les pots de yaourt, de crème fraîche, barquettes, sachets et films en plastique, capsules et couvercles métalliques et les dosettes de café sont maintenant triés et recyclés. Les papiers seront également à déposer dans ce même conteneur.

"On insiste sur les emballages ménagers, les barquettes en plastique et les emballages en carton et en métal. Si ce n'est pas un emballage, on le met dans la poubelle noire d'ordures ménagères. Concernant le plastique, si vous avez un jouet en plastique, il partira dans la poubelle noire d'ordures ménagères car ce n'est pas considéré comme un emballage. On fournit des sacs cabas à chaque habitant, c'est un sac de pré collecte où ils vont mettre leurs emballages en vrac pour aller le vider après dans le bac jaune qui leur a été fourni. Il s'agit de simplifier le geste de tri aux habitants" assure Stéphanie Touraton, ambassadrice du tri au syndicat Bil ta Garbi.

"Pour le verre, on continue de trier à part, notamment en allant vers les conteneurs verre pour les bouteilles, les pots et les bocaux en verre".

Actuellement au Pays basque, 93 kilogrammes de déchets sont triés par an et par habitant. L’objectif est de dépasser les 100 kilos. Alors que certains riverains se disent assez sceptiques et craignent que des personnes laissent leurs déchets devant les conteneurs, d’autres pensent que le nouveau mode de collecte sera plus propre si tout le monde prend ses responsabilités.

"C'est quand même très contraignant et l'écologie lorsqu'elle est punitive, finalement ne marche pas bien" lance un Bayonnais devant un de ses voisins plutôt favorable au changement. "Je ne comprends pas que certains aient des doutes car c'est facile à faire. Avant, il fallait quand-même se creuser la tête, et cela n'était pas instinctif. Maintenant, on ne réfléchit plus puisqu'on met tout dans le même conteneur".

