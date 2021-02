Tri sélectif : des mesures plus pratiques attendues par les habitants du centre-ville de Quimper

Le problème est connu depuis des années. Si dans la plupart des quartiers de Quimper et de Brest, les habitants disposent de containers jaunes ou de sacs dédiés pour déposer leurs déchets recyclables, c'est loin d'être aussi simple dans les deux centres-villes finistériens. Les habitants concernés doivent trouver des bennes dédiées, qui ne sont pas toujours à proximité de chez eux. Avec un sac de cartons et de plastiques à se trimbaler, le couvre-feu à 18h ou même les jours de pluie, beaucoup sont démotivés et laissent tomber.

C'est le cas d'Alain, habitant de l'hyper centre de Quimper. "Moi je mets tout dans des sacs poubelle, je ne fais pas de tri parce que de toute façon je n'ai pas de quoi faire de tri", regrette-t-il. Ce Quimpérois aspire à plus d'informations de la part de la municipalité à ce sujet : "Si on avait des poubelles attribuées ou des poubelles enfouies par exemple, mais en centre-ville il n'y en a pas beaucoup, il faut les trouver."

Un nouveau système à partir de 2022

Un constat partagé par Emmanuel. Ce trentenaire, arrivé à Quimper récemment, a été étonné de voir une telle organisation : "On s'attend à voir, comme dans les grandes villes, chaque immeuble équipé de sa propre poubelle dédiée." Mais cet habitant ne se laisse pas décourager. "C'est une habitude à prendre, une fois qu'on a trouvé les points de collecte, on s'organise", sourit-il. Un autre problème peut se soulever néanmoins : les bennes dédiées sont parfois pleines et les déchets en surplus sont posés à côté.

Parfois, quand les bennes sont pleines, les déchets sont posés à côté, comme ici dans le centre-ville de Brest en février 2021. © Radio France - Nicolas Olivier

Il faut prendre en compte l'espace urbain

Du côté de la municipalité, on reconnaît que ce fonctionnement n'est pas optimum pour les habitants. "Nous avons lancé une étude, en concertation avec les habitants, pour proposer un nouveau système", affirme Daniel Bigot, vice-président à l'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, en charge du développement durable et de la gestion des déchets notamment. L'élu ajoute : "Il faut aussi prendre en compte l'espace : on ne peut pas mettre de poubelles partout en ville comme on peut le faire dans une zone plus rurale. Il y a le côté esthétique, mais aussi pratique, il faut que les trottoirs restent accessibles et ne soient pas encombrés par du mobilier urbain."

Ce nouveau système devrait être mis en place fin 2022, à l'issue du contrat actuel. Deux pistes sont déjà envisagées. La première, mais peu probable : celle d'avoir un containers devant chaque immeuble. L'autre solution envisagée est l'apport volontaire, c'est-à-dire multiplier les points de collecte pour que les habitants n'aient pas plus de 100 mètres à faire pour y accéder.