Tri sélectif : les Occitans plutôt bons élèves, mais pas les habitants de la Haute-Garonne

Le grand écart dans la région, pour le tri sélectif. Selon Citéo, l'entreprise spécialisée dans le recyclage, chaque habitant d'Occitanie a trié en moyenne 71 (70,8) kilos de déchets en 2020. C’est bien puisque c’est un kilo de plus que la moyenne nationale (69,8).

Mais il y a de gros écarts entre les départements. Les habitants de Haute-Garonne sont parmi les pires de la région Occitanie puisqu’ils ne trient en moyenne que 59 kilos de déchets par an.

Au niveau national

En 2020, en France, chaque habitant a trié en moyenne 69,8 kg d’emballages ménagers et papiers :

18,2 kg/habitant d’emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique

33,3 kg/habitant d’emballages en verre

18,3 kg/habitant de papiers

Région Occitanie

En 2020, dans la région Occitanie, chaque habitant a trié en moyenne 70,8 kg d’emballages ménagers et papiers :

19,2 kg/habitant d’emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique

33,0 kg/habitant d’emballages en verre

18,6 kg/habitant de papiers

Haute Garonne

En 2020, en Haute Garonne, chaque habitant a trié en moyenne 58.8 kg d’emballages ménagers et papiers :

14.8 kg/habitant d’emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique

27,9 kg/habitant d’emballages en verre

16,1 kg/habitant de papier

Tarn

En 2020, dans le Tarn, chaque habitant a trié en moyenne 75.5 kg d’emballages ménagers et papiers :

19.3 kg/habitant d’emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique

34.2 kg/habitant d’emballages en verre

22 kg/habitant de papier

Tarn et Garonne

En 2020, dans le Tarn et Garonne, chaque habitant a trié en moyenne 75.7 kg d’emballages ménagers et papiers :

25.6 kg/habitant d’emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique

32.7 kg/habitant d’emballages en verre

17.4 kg/habitant de papier

Aude

En 2020, dans l’Aude, chaque habitant a trié en moyenne 75.9 kg d’emballages ménagers et papiers :

22.6 kg/habitant d’emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique

33.6 kg/habitant d’emballages en verre

19.7 kg/habitant de papier

Ariège

En 2020, en Ariège, chaque habitant a trié en moyenne 78.8 kg d’emballages ménagers et papiers :

20.6 kg/habitant d’emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique

38.1 kg/habitant d’emballages en verre

20.1 kg/habitant de papier

Pour inciter au tri, plusieurs la simplification des consignes de tri. En Ariège par exemple tous les plastiques peuvent aller dans la poubelle jaune. Plus besoin de se creuser la tête à savoir où jeter votre pot de yaourt ou les barquettes de tri. Une simplification qui est en train de se mettre en place en Aveyron. Neuf départements sur treize en Occitanie ont déjà simplifié les consignes de tri.

Redevance incitative ?

Une autre technique pour faire trier plus, c'est la mise en place de la TEOMI : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative. C'est qu'est en train de mettre en place la communauté de commune d'Auterive en Haute-Garonne. C’est un changement complet de manière de fonctionner. L’idée générale est de payer à hauteur du poids des déchets produits. Les ménages aura à disposition un bac individuel pucé ou une carte pour pouvoir accéder au bacs. La redevance est payée au nombre de levées ou de dépôt. Le but pour le ménage est de remplir le bac le plus lentement possible pour payer moins. La communauté de communes espère 20% de déchets en moins grace à ce système.