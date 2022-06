Trop de seringues dans les poubelles au Pays Basque, alerte le syndicat Bil Ta Garbi

Le nombre d'aiguilles et de seringues qui finissent sur les tapis de tri sélectif a été multiplié par quatre depuis octobre 2021 selon Bil Ta Garbi. Face au risque sanitaire encouru par les employés, le responsable du tri en appelle au bon sens et à la vigilance au moment de trier ses déchets.

Lorsque les employés du centre de tri des déchets Canopia de Bayonne trouvent une seringue sur le tapis de tri, il est souvent trop tard. "Ça veut dire qu'on vient de se faire piquer" explique Karine, fataliste. Salariée au centre de tri, elle explique : "Quand on en voit deux ou trois, on prévient toute la ligne, parce que souvent elles arrivent par vagues. Ce sont surtout les aiguilles des personnes diabétiques, rangées dans leurs boîtes mais jetées dans la mauvaise poubelle. On en trouve par centaines."

Tatoueurs, infirmiers, personnes en auto-médication... les aiguilles viennent de professionnels comme de particuliers, et surtout leur nombre a été multiplié par quatre depuis octobre, selon le syndicat Bil Ta Garbi, qui s'occupe du traitement des déchets de 211 communes. Devant le risque sanitaire encouru par les agents de tri, il lance une campagne d'information des usagers.

"Ça peut faire cogiter"

Malgré l'épaisseur de leurs gants de protection, les employés sont régulièrement exposés à des piqûres par seringues usagées. "En dix jours, on a réussi à remplir une boîte de trente litres" révèle Bertrand Dunat, responsable du centre de tri. "Le problème, c'est que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de trouver la seringue. Et donc de trouver par quoi on a été piqué, ni quels sont les risques" explique Teddy, employé depuis six ans. "On a un protocole avec des tests, mais sans savoir ce qu'on cherche, ça peut faire cogiter plusieurs mois" renchérit Karine.

Les seringues trouvées par les trieurs sont stockées dans des boîtes scellées une fois pleines. © Radio France - Rémy Doutre

Premiers sur la chaîne de tri, avant-même les machines, les agents de tri sont particulièrement exposés, à cause de l'amoncellement des déchets qui gêne la visibilité. Pour chaque piqûre, la ligne est arrêtée par précaution. Le salarié blessé est conduit à l'hôpital, afin de nettoyer la plaie, et de subir une batterie de tests pour s'assurer de sa bonne santé, avec la mise en place d'un suivi.

"Appeler à la responsabilité"

Face à l'exposition de ses salariés, et à l'angoisse d'être piqué en plein travail, Bil Ta Garbi demande donc aux particuliers comme aux professionnels de faire un effort dans le tri de ces seringues. "Ça ne coûte rien, il suffit de stocker les seringues dans les boîtes adéquates et de les donner à une pharmacie. Ce n'est pas parce que la boîte est en plastique qu'elle va automatiquement dans la poubelle jaune, veut sensibiliser Nicolas Seguin, responsable communication de Bil Ta Garbi. C'est un petit geste, mais ça peut faire toute la différence."

Un petit geste peut faire toute la différence - Nicolas Seguin, syndicat Bil Ta Garbi

Une sensibilisation d'autant plus importante que la quantité de déchets, et les risques de piqûres, vont augmenter cet été, avec l'afflux de touristes au Pays Basque.