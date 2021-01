Tri simplifié des déchets recyclables : les habitants de la Métropole d'Orléans s'interrogent

C'est le jour J : ce lundi 1er février, le tri sélectif devient plus simple sur la Métropole d'Orléans. Tous les papiers et tous les emballages peuvent désormais être déposés dans le bac jaune du tri sélectif. Mais en augmentant le tri, certains habitants redoutent de voir leurs poubelles déborder !

Depuis la semaine dernière, les habitants des 22 communes de la Métropole d'Orléans ont reçu un courrier les informant de la nouveauté : à partir de ce lundi 1er février, 100% des emballages et des papiers peuvent désormais aller au tri sélectif. Cela comprend les pots de yaourt, les sachets de bonbons, les barquettes de beurre ou de viande, les tubes de dentifrice. Les emballages de médicaments et les capsules de café peuvent aussi être jetés dans la poubelle jaune avec les emballages en métal.

Flyer reçu dans les boites aux lettres par les habitants de la Métropole - @orléansmétropole

La poubelle jaune ne suffit déjà pas !

Grâce à ce nouveau système de tri, la Métropole espère collecter 50kg d'emballages et de papier par an et par habitant, soit 6 kg de plus qu'aujourd'hui. Mais, si on jette plus, la poubelle jaune risque d'être plus vite remplie. Et cela pose question à plusieurs internautes qui ont réagi sur la page Facebook de France Bleu Orléans.

Capture écran Facebook France Bleu Orléans

Plusieurs internautes réclament un ramassage plus fréquent des déchets recyclables. Actuellement, le camion passe une fois par semaine dans les zones très denses comme le centre ville d'Orléans et les immeubles collectifs et une fois toutes les 2 semaines dans les quartiers résidentiels. "Cette organisation ne va pas changer" explique Thierry Cousin, le maire de Saint Pryvé Saint Mesmin et Vice Président de la Métropole en charge des déchets. "Mais, on peut proposer à ceux qui en ont besoin de récupérer un bac jaune plus grand".

Un bac plus grand livré gratuitement

Pour changer son bac, il suffit de contacter le service des déchets, installé rue Hatton, à Orléans, par internet ou au 02.38.56.90.00." On a trois types de bacs : 60 litres, 140 et 200 " détaille Thierry Cousin. " Il suffit de nous dire ce que vous voulez et nos services viendront vous livrer gratuitement la nouvelle poubelle." La Métropole a déjà anticipé ces demandes et a acheté une série de bacs plus grands pour plusieurs milliers d'euros.

Avoir aussi les bons gestes !

La Métropole d'Orléans rappelle aussi que 21% des déchets qui sont jetés dans le bac jaune ne sont pas recyclables. " Il y a encore trop d'erreurs de tri" déplore Laurent Bachimont, le directeur de l'UTOM, l'usine de traitement des ordures ménagères à Saran. " On trouve encore des masques, des seringues, des piles, du verre. Ce sont des erreurs, volontaires ou involontaires, qui coûtent cher et qui mettent en danger la santé de nos employés."