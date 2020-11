Tribunal de Lille : des objets sous scellés offerts à quatre associations caritatives

Au tribunal judiciaire de Lille ce mardi, des centaines d'objets étaient la barre de la salle d'audience. Ces scellés, voués à la destruction, auront une seconde vie et bénéficieront aux plus démunis.

Drôle d'audience, ce mardi 10 novembre, dans la salle A du tribunal judiciaire de Lille. A la barre étaient déposés des centaines d'objets : vélos, vêtements, outils jeux vidéos... C'est ce qu'on appelle des scellés, saisis lors d'enquêtes ces dernières années.

Les sous-sol du palais de justice en regorgent, et plutôt que de les détruire, le parquet de Lille a décidé de les offrir à quatre associations caritatives du Nord : le Secours populaire, les Restos du cœur, les Compagnons bâtisseurs, et l'Adepape. Elles bénéficieront ensuite à des personnes démunies qui en ont besoin.

Objets sous main de justice

400 lots, tout droit sortis de la salle des scellés, ont donc été remis ce mardi. Issus de cambriolages et non réclamés par leurs propriétaires, utilisés pour des méfaits, ou achetés avec de l'argent sale : ces objets sont sous main de justice, propriété de l'Etat, ils coûtent tous moins de 300 euros, et bien sûr aucun d'entre eux n'est illicite ou contrefait.

La justice n'est pas hors-sol

Carole Etienne, la procureure de la République de Lille, est à l'origine de cette opération, une première de cette ampleur en France. Preuve selon elle que la justice n'est pas "hors-sol. Le parquet est bien ancré dans la société. C'est une justice de proximité, on y tient. Quand on peut être utile, on l'est".

Parmi les objets remis aux associations, des vélos, des vêtements neufs, des jeux vidéos... © Radio France - Cécile Bidault

C'est Noël avant l'heure !

Parmi les bénéficiaires, les Restos du cœur du Nord. Le directeur départemental, Thierry Sarrazin accueille ces dons avec le sourire : "c'est Noël avant l'heure ! On n'aurait pas imaginé une telle quantité, une telle qualité, une telle disparité. Cela donnera un peu de ciel bleu dans les yeux de personnes en grandes difficultés".

On ne préfère pas penser à l'histoire de ces objets

Les Compagnons bâtisseurs, qui aident les personnes démunies à restaurer leurs logements, sont repartis les mains remplies d'outils. Nordine Farrak, directeur régional, "se demande l'histoire de ces outils. Mais on préfère penser à ce à quoi ils vont servir. Ce sera quelque chose de positif, ça équilibrera s'il y a un passif négatif !".

Cette initiative devrait se renouveler. 15 000 nouveaux objets sont stockés chaque année dans les salles des scellés du palais de justice de Lille.