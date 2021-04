Tribune dans le Journal du Dimanche : cinq des sept députés de Drôme-Ardèche signent pour la fin de vie

Le Journal du Dimanche (JDD) publie, ce dimanche 4 avril, l'appel de plus de 270 députés sur la fin de vie. La tribune est intitulée : "Nous voulons débattre et voter." Cinq des sept députés de la Drôme et de l'Ardèche ont signé la tribune.

"Nous voulons débattre et voter", c'est comme ça que s'intitule l'appel de plus de 270 députés, publié aujourd'hui dans le Journal du Dimanche (JDD). Les députés signataires, de tous bords politiques, demandent un vrai débat sur l'euthanasie, alors qu'un projet de loi sur la fin de vie doit être examiné jeudi 8 avril à l'Assemblée nationale.

Parmi les signataires, on trouve cinq députés de la Drôme et de l'Ardèche, sur les sept que comptent les deux départements. Côté Drôme, les trois députées LREM Mireille Clapot, Célia de Lavergne et Alice Thourot ont signé la tribune. La députée LR Emmanuelle Anthoine ne fait en revanche pas partie des signataires.

Côté Ardèche, les députés socialistes Michèle Victory et Hervé Saulignac ont aussi signé la tribune. Le député LR Fabrice Brun, quant à lui, ne fait pas partie des signataires.

Mercredi 31 mars, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait adopté la proposition de loi ouvrant la voie à une légalisation de l'euthanasie en cas de maladie incurable. La proposition était soutenue par plus de 200 députés de tous bords.

Le texte doit maintenant être examiné à l'Assemblée, le jeudi 8 avril. Un examen menacé, d'où la tribune publiée ce dimanche dans le JDD. On peut y lire : "Une poignée de députés ont déposé jusqu'à 400 amendements chacun. En deux jours à peine, le nombre total d'amendements s'élevait déjà à plus de 2.700. Ce texte étant examiné dans le cadre d'une niche parlementaire – journée réservée à l'opposition –, il ne pourra être mis au vote et adopté que si l'examen aboutit avant la fin de cette journée. Le doute n'est plus permis : plutôt que d'enrichir le débat, l'objectif de cette minorité est d'y couper court. Nous dénonçons fermement cette obstruction, qui est la négation du travail parlementaire"