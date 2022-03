Un élu de Dordogne signe une tribune pour défendre les rats et les pigeons dans les villes

Une quarantaine d'élus signe une tribune dans l'Obs pour interpeller les candidats à la présidentielle sur les animaux dit "nuisibles" dans les villes, à savoir les rats et les pigeons. Ces élus dont un Périgourdin ne veulent plus qu'on les tue mais qu'on cohabite avec eux.

Ils sont 41 élus municipaux à signer cette tribune publiée dans l'Obs le 13 février dernier. Ils demandent aux candidats à la présidentielle de prendre en compte les animaux des villes dit "nuisibles", les pigeons, les rats, les moineaux ou encore les lapins et de trouver d'autres méthodes pour contrôler leur nombre que de les tuer. Parmi les signataires, le Périgourdin Patrick Capet, référent de la condition animale et conseiller municipal à la mairie de Périgueux. Cette tribune a été initiée par l'association de protection animale PAZ (Paris animaux zoopolis).

Réguler, c'est un mot gentil pour dire tuer" Patrick Capet

"Cohabiter" avec ces animaux dits nuisibles

Selon l'élu écologiste, il faut apprendre à "cohabiter" avec ces animaux et à en avoir l'habitude "on peut prendre plaisir à voir passer un rat, en tous cas à ne pas avoir envie de le tuer" explique Patrick Capet. Il assimile les méthodes de dératisation "à de la torture". "On ne supporterait pas de voir un rat agoniser pendant six jours devant sa porte, on n'est pas sensibilisé". Patrick Capet considère que les nuisances des rats peuvent être réduites si on fait attention aux déchets et aux poubelles.

Si certains Périgourdins sont sensibles au sort des rats des villes, la plupart rencontrés dans quartier Clos-Chassaing y sont hostiles et préfèrent qu'on les tuent. Angélique ne supporte pas les rats. La jeune maman en a eu un dans son salon et plusieurs dans le grenier. "Il y a en a même eu à l'école des enfants [...] cohabiter avec les rats d'égouts non merci, c'est plein de maladies et c'est dangereux". Patrick Capet reconnaît qu'il n'y a pas de solution miracle et que tout ne va pas se résoudre du jour au lendemain mais il estime que "tout est une question d'envie et de moyens".

Un nichoir contraceptif pour les pigeons

Pour éviter les fientes de pigeon partout dans la ville, Patrick Capet propose tout d'abord d'informer la population puis d'installer un pigeonnier contraceptif. "Il s'agit de nourrir toujours au même endroit les pigeons, dans un endroit entretenu, et quand les femelles pondent leurs œufs, on les stérilisent ou on les secouent comme ça on évite la multiplication des pigeons" explique le référent de la condition animale.