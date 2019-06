Tricastin : 58.000 habitants supplémentaires dans le périmètre du plan particulier d'intervention

Pierrelatte, France

C'est l'une des conséquences de la catastrophe de Fukushima. Le périmètre des plans particuliers d'intervention des centrales nucléaires est élargi. Il passe d'un rayon de dix kilomètres autour de chaque centrale à un rayon de vingt kilomètres. Le changement est effectif depuis ce lundi pour la centrale nucléaire du Tricastin.

Grignan et Orange intègrent le périmètre

La zone concernée par le PPI passe de 22 à 76 communes de la Drôme, de l'Ardèche, du Gard et du Vaucluse. De 150.000 habitants, on passe à plus de 208.000 personnes concernées directement par l'alerte en cas d'accident nucléaire. La zone couvre ainsi désormais des communes comme Grignan, Saint-Remèze, Bagnols-sur-Cèze ou encore Orange qui étaient jusque là hors périmètre.

La préfecture de la Drôme va ainsi envoyer un courrier avec un dépliant expliquant les consignes sur la conduite à tenir aux habitants, aux commerces ou encore aux établissements scolaires. A l'automne, tous seront invités à retirer leurs pastilles d'iode.

L'élargissement du périmètre pour Cruas attendu à la fin du mois

Pour la centrale nucléaire ardéchoise de Cruas, la liste détaillée des communes n'est pas encore fixée. La préfecture de l'Ardèche devrait la communiquer d'ici la fin du mois. Avec l'élargissement du périmètre, la population concernée devrait doubler.