Tricastin : les anti nucléaires portent plainte contre EDF

Saint-Paul-Trois-Châteaux, France

Le 27 septembre 2017, l'autorité de sûreté nucléaire ordonne à EDF d'arrêter ses quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Tricastin. Les gendarmes du nucléaire estiment que la digue qui protège la centrale des eaux du canal de Donzère à Mondragon n'est pas susceptible de résister à un séisme majeur.

EDF savait et n'a rien fait disent les militants anti nucléaire

En s'appuyant sur un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire (A.S.N), plusieurs associations (Stop Nucléaire Drôme Ardèche, Stop Tricastin, la FRAPNA et le réseau Sortir du nucléaire) estiment qu'EDF a traîné pour vérifier la solidité de la digue. En 2011, l'A.S.N demande à EDF de faire des investigations. Des carottages sont effectués en 2015, quatre ans après. Enfin en janvier 2017, EDF met en lumière une faiblesse de la digue en amont de la centrale. L'électricien n'avertit l'A.S.N qu'en juin 2017.

La prise en compte d'un séisme majoré de sécurité

Le séisme majoré de sécurité, c'est un séisme théorique auquel doivent résister les installations nucléaires. On cherche dans l'histoire le plus fort séisme de la région et on en augmente encore la puissance. Or EDF s'est aperçu qu'une partie des matériaux sur une partie de la digue du canal de Donzère à Mondragon ne pouvait pas résister à ce type de séisme. Conséquence, la centrale nucléaire qui se trouve à six mètres en dessous du canal serait alors inondée.

Des travaux réalisés à l'automne 2017

L'A.S.N a contraint EDF à arrêter les quatre réacteurs le 27 septembre 2017 et ce jusqu'à ce que les travaux sur la digue soient terminés. Les travaux ont été réalisés à la fin de l'année 2017.