Trignac : le maire veut porter plainte contre le fabricant d'engrais Yara

La mortalité dans l'agglomération nazairienne est 28 % supérieure à la moyenne nationale. En cause notamment, la forte pollution industrielle. Le maire de Trignac et vice-président de l'agglomération de Saint-Nazaire, Claude Aufort, invité ce mercredi 12 avril sur France Bleu Loire Océan, annonce son souhait de porter plainte contre l'usine de fabrication d'engrais Yara à Montoir-de-Bretagne.

ⓘ Publicité

Principal émetteur de poussière sur le secteur, l'usine Yara, classée Seveso seuil haut, produit 600.000 tonnes d'engrais par an. Après plusieurs mises en demeure ignorées par le groupe industriel, pour des installations obsolètes, encore un réservoir d'ammoniac jugé non conforme en février dernier par la Dreal (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), le maire de Trignac veut aller plus loin. "On a écrit au ministère pour qu'il augmente les contrôles et les sanctions, raconte l'élu. Moi, je pousse actuellement à ce qu'on porte plainte contre Yara, pour graduer et aller sur une action en justice."

Une zone ouvrière et des risques professionnels importants

"Je ne pense pas qu'ici on boive et fume plus qu'ailleurs", assure Claude Aufort, face aux cas de cancers dans l'agglomération. Sur un territoire ouvrier, la dureté des métiers industriels doit être prise en compte. "On cherche du côté des pollutions industrielles, mais on sait que c'est très multi-facteurs. Il y a des études qui sont faites sur les professions également. Les soudeurs par exemple ont un fort taux de mortalité dû au cancer. Il y a aussi eu l'amiante. On est donc une région marquée par des risques professionnels importants."