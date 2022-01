On trinque à nouveau à la Buvette des Halles de Dijon

Les habitués du marché dijonnais font les yeux tous ronds ce matin en passant devant la Buvette. Il faut dire que l'établissement était fermé depuis presque deux ans à cause des conditions sanitaires. Cette ouverture, Romain Lochen l'a joué "trankilou" comme il l'écrit sur l'affiche sur le comptoir: à part une publication sur Facebook, il n'avait prévenu personne! "Il fallait la réouvrir un jour, c'est aujourd'hui, c'est un peu une surprise. Cela s'est décidé très rapidement, mais c'était le moment", explique Romain Lochen.

Une TRANKILouverture avec des restrictions sanitaires © Radio France - Pauline Boudier

Evidemment, l'établissement doit suivre les règles sanitaires: il faudra boire son café assis, mettre un masque lorsqu'on se déplace et présenter son pass sanitaire. Malgré tout, cette réouverture c'est tout un symbole pour le patron : "ça veut dire qu'un des derniers endroits qui était encore fermé est ouvert, même si il y a beaucoup de cas positifs. L'idée c'est de se dire que c'est peut-être le début de la fin du covid."

Au comptoir, certains clients se sont arrêtés en passant, comme si rien n'avait changé. C'est le cas de Françoise et Christian. Pour eux, venir prendre un café à la Buvette à la fin du marché, c'est une tradition : "C'est l'esprit buvette, ça donne un peu d'ambiance et d'animation dans le marché", explique Christian en sirotant son café. Pour Eric, lui aussi habitué, c'est bien plus que ça : "ça fait plaisir à beaucoup de gens qui se rencontraient ici, je pense qu'ils vont revenir pour se voir, discuter, et ça avait beaucoup manqué".