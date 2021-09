Tripadvisor : le restaurant gastronomique La Maison d'à Côté à Montlivault classé deuxième au niveau mondial

"Bien-sûr que ça me fait plaisir !" réagit le chef Christophe Hay au micro de France Bleu Orléans ce samedi. Son restaurant, la Maison d'à Côté, installé à Montlivault dans le Loir-et-Cher, a été désigné deuxième meilleur restaurant gastronomique du monde par le site Tripadvisor en juillet dernier. "Aujourd'hui on parle de bouche à oreille quand on vient au restaurant et c'est vrai que nos habitués nous disent souvent qu'ils vont en parler autour d'eux mais finalement ce classement Tripadvisor c'est un peu le bouche à oreille mondial", estime Christophe Hay, "c'est le retour des convives qui ont pu passer un joli moment dans nos maisons".

Un classement complémentaire aux classements des guides traditionnels

Alors même si les guides traditionnels, comme le Michelin et Gault et Millau, sont déjà élogieux par rapport à la Maison d'à Côté, le site Tripadvisor vient en complément et conforte le travail effectué par le chef et ses équipes. "Les guides c'est quelque chose d'hyper pointu, avec des gens qui ont un palais développé et qui ont un cahier des charges avec des points bien précis qui doivent être remplis, alors que Tripadvisor c'est Monsieur tout le monde", évoque Christophe Hay, qui préférerait presque les avis de ces consommateurs. "Aujourd'hui, on est hyper veillant sur les commentaires, bons ou pas bons", continue Christophe Hay, "il faut prendre en considération tout ça, y répondre et éventuellement s'excuser si un petit truc n'aurait pas fonctionné". Il insiste sur le fait que si les avis sont aussi bons, c'est parce que ses salariés et lui-même accompagnent le client de son entrée jusqu'à son départ, "on essaye de les faire passer un moment unique dans nos établissements". "Si on arrive aujourd'hui à cette deuxième place au classement, c'est qu'on a eu toute cette partie de bienveillance et que les gens, quand ils repartent de chez nous, ils sont heureux", sourit le chef.

Un rayonnement pour la Région

Le fait également que le restaurant figure tout en haut du classement mondial permet aussi au Centre-Val de Loire de rayonner. "Pour la Région, mes engagements sont assez forts", estime Christophe Hay, "je l'ai toujours mise en avant parce que c'est aussi ma Région de cœur, c'est là où je suis né, c'est là où tout s'est passé pour moi".

"Plus on valorise cette région Centre-Val de Loire, plus on va avoir de dynamisme et permettre à tous les pôles de restauration de cette région, de bien vivre et d'avoir de plus en plus d'activité", continue le chef qui reconnaît que cette récompense est la sienne mais elle est aussi celle "de la Région".