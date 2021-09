Un triste record cet été pour les abandons animaux et notamment les NAC

C'est un triste record. 16 894 animaux ont été recueillis cet été par les SPA de France ce qui représente une hausse de 7 % par rapport l'été 2019 qui était déjà un record. Malgré les campagnes de sensibilisation, chaque été c'est la même chose, les animaux de compagnie qui deviennent encombrants sont abandonnés sur le bord de la route des vacances. Pour Marie Christine Mongarni, bénévole à la SPA Marseille Provence, la crise du Covid explique en partie cette augmentation des abandons. "L'an passé avec le confinement, les gens qui étaient beaucoup chez eux et ont pris des animaux mais cet été ils sont partis en vacances et les animaux sont devenus gênants. Le refuge ça coûte de l'argent alors on préfère abandonner".

Ce sont les nouveaux animaux de compagnie qui payent le plus lourd tribut

850 NAC achetés en animalerie ou sur internet ont été abandonnés en France depuis mai. C’est une augmentation très inquiétante de 82 % par rapport à 2019. A la SPA Marseille Provence, le constat est le même. Chaque année une dizaine de serpents sont récupérés mais aussi des rongeurs, hamsters, lapins. "Ces petits animaux sont souvent achetés en animalerie sur un coup de cœur mais les gens ne se rendent pas compte que même petits, ces animaux demandent du travail" se désole Marie Christine Mongarni.

Les chats et les chiens également victimes des abandons

11 669 chats ont été pris en charge cet été soit une augmentation de 19 % par rapport à 2019. Les chatons recueillis et sauvés sont, à eux-seuls, en augmentation de 30 % par rapport à 2019. Les chats sont victimes du business non régulé de « l’animal objet », mais aussi un cruel manque de stérilisation.

Concernant les chiens, si l’été 2020 marqué par le COVID, avait engendré une baisse importante d’abandons directs en refuge, cet été marque un retour malheureux au niveau des années précédentes avec un total de 4 360 chiens recueillis dont plus de 2 000 abandonnés directement à la SPA.

Fin septembre, la proposition de loi sur la maltraitance animale adoptée par les députés doit passer devant le sénat. Elle prévoit notamment d' interdire la vente d’animaux en animalerie et de mieux encadrer les ventes sur internet en les réservant aux seuls professionnels éleveurs.