Troarn parmi les communes de moins de 20 000 habitants qui attirent le plus en France, selon une étude

Une commune de l'agglomération de Caen la Mer à la cote ! Il s'agit de Troarn, commune de 3.500 à l'est de Caen. C'est en tout cas ce que révèle une étude Leboncoin avec l’Ifop, l'entreprise de sondages d'opinion, ce mercredi. L'étude confirme l’attrait des Français pour s’installer dans les communes de moins de 20 000 habitants.

Les biens immobiliers se vendent en moins de 15 jours, il y a une attente, les gens sont à l'affût pour venir s'installer et vivre à Troarn - Christian Le Bas, maire de la commune

Localisation "parfaite" et services adaptés

À seulement 15 minutes en voiture de Caen et 20 minutes de la mer, Troarn coche de nombreux critères chez les acheteurs. C'est l'avis d'Emmanuel Lamy, agent immobilier depuis 15 ans dans le secteur : "La situation est très privilégiée puisqu'on est à quinze minutes du centre-ville de Caen, quand il n'y a pas de bouchons. Mais d'un autre côté, sur l'Est, on n'est pas trop embêté par la circulation. On est à moins de dix minutes du centre commercial de Mondeville 2, quinze minutes de l'entrée de Cabourg et 20 minutes des plages de Merville-Franceville. La commune attire des personnes qui ont des attaches en région parisienne, Rouen, Le Havre ou encore Lisieux. Souvent, l'un des deux dans le couple va travailler sur la région caennaise. Et puis le deuxième va travailler plus loin, direction Paris. L'objectif des familles, c'est d'avoir une commune où vous avez tout avoir sur place. Les écoles et les commerces, tout en restant proche de Caen puisque garde en ligne de mire pour les enfants, le lycée pour plus tard" détaille Emmanuel Lamy.

Le Covid-19 comme élément déclencheur ?

Si Troarn attire les nouveaux habitants depuis pas mal de temps, le Covid-19 est venu amplifier ce phénomène dans cette commune calvadosienne. Dans la boucherie du centre-ville, Bruno a récupéré une clientèle parisienne le week-end : "depuis le covid, j'ai rencontré puis gardé des clients que je ne connaissais pas avant, tant mieux pour nous les commerçants" se réjouit-il.

Le prix de l'immobilier à Troarn a pris "entre 10 et 30% selon les biens" estime Emmanuel Lamy qui compare la situation de cette année à celle de 2018.