Trois ans après l'effondrement, Mirepoix-sur-Tarn attend toujours une réponse judicaire et un pont

Il y a un trois ans, le 18 novembre 2019, le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn s’effondrait. Un drame qui a fait deux morts. Lisa, une adolescente de 15 ans, qui était avec sa mère dans une voiture. Et le chauffeur d’un camion, un entrepreneur. Ce serait son poids lourd de plus de 50 tonnes qui a provoqué l’effondrement du pont alors que l’’édifice était interdit aux plus de 19 tonnes .

Et alors qu’on commémore les trois ans du drame, les habitants de Mirepoix-sur-Tarn ont l’impression que le dossier est au point mort. Il y a d’abord le dossier judiciaire. Trois ans après, les expertises sont toujours en cours et les familles des victimes s’impatientent.

Expertise du pont toujours en cours

Ce qui manque, c’est tout simplement l’expertise du pont. Elle est toujours en cours fait savoir le parquet de Toulouse. Les experts ont travaillé sur le camion mais donc ils examinent maintenant depuis des semaines la structure de l’édifice. Une expertise du pont évidemment obligatoire, et qui devrait être versée au dossier avant la fin de l’année… Et c’est peut-être ce qui permettra de clore enfin l’instruction. En tout cas, les familles attendent. Trouvent les délais très long et surtout ont besoin d’une réponse judiciaire. "Ils veulent d’un dénouement" confie le maire de Bessières, Cédric Maurel.

Et puis, les habitants de Mirepoix ont aussi le sentiment que le dossier de la reconstruction du pont n’avance pas. Pour rappel, les parties aériennes du pont effondré ont été démontées de décembre 2020 à fin mai 2021 et les parties immergées du pont de juin à octobre 2021. Ensuite, le conseil départemental de la Haute-Garonne devait dévoiler à la rentrée, en septembre le pont choisi. Il y avait cinq projets en lice présentés par les services départementaux pour des budgets allant de 8 à 15 M€. Il s’agissait de deux ponts routiers, un haubané, un suspendu, un en arc. Et ce serait un pont routier qui aurait été retenu. Mais donc on ne sait toujours rien. Pas de restitution depuis les deux réunions de concertations il y a un an, en novembre et décembre 2021.

Aménagements du centre-ville

La raison : le département a décidé de rénover également la place du village de Mirepoix, et c’est pour cela que l’annonce a été décalée. Le département détaille qu’il travaille sur "l’ajout d’aménagements aux abords du centre-ville de Mirepoix pour l’intégration du futur ouvrage d’art et une réflexion sur les mobilités douces (vélo, piéton)."

Difficilement compréhensible pour les habitants qui ont le sentiment de continuer à être coupé du monde, mais aussi devoir emprunter des routes plus longues et plus dangereuses pour aller travailler.

Premier trimestre 2023

Mais le conseil départemental insiste : "L’ensemble des études et des étapes du projet sont travaillées en lien avec les élus locaux pour aboutir à un projet cohérent et structurant pour le territoire." Plusieurs services sont mobilisés au Conseil départemental, le service des Routes, Haute-Garonne Ingénierie et le CAUE31. Et Martine Croquette, vice-présidente en charge des Mobilités, des Infrastructures et des Routes, présentera un projet abouti aux élus locaux qui sera ensuite finalisé et retravaillé par les équipes du Département pour une présentation publique au premier trimestre 2023.

A Mirepoix-sur-Tarn, les élus estiment travailler en confiance avec le département. C’est peut-être moins le cas dans les communes aux alentours qui disent attendre avec impatience une communication.