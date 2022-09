Trois ans après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les sites industriels sont-ils plus contrôlés ?

Trois ans après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les contrôles ont-ils été renforcés sur les sites industriels classés Seveso ? Ce jour-là, plus de 9.000 tonnes de produits chimiques ont brûlé, provoquant un immense panache de fumée noire. Un an après la catastrophe industrielle, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, avait annoncé la création de 50 postes d’inspecteurs supplémentaires au niveau national dans les Dreal, les directions régionales de l'environnement et de l'aménagement. Le gouvernement avait annoncé également une augmentation de 50% des contrôles sur les sites industriels.

Dans les faits, le compte n'y est pas vraiment. La DREAL Normandie avait réalisé en 2018 sur la région 970 contrôles, 1288 contrôles en 2021 et l'objectif est d'atteindre 1319 contrôles en 2022 sur les différents sites industriels. Il en manque au moins 130 pour atteindre l'objectif de 50% d'augmentation. Le ministère de la transition écologique a accordé un délai d’un an supplémentaire à l’ensemble des DREAL pour atteindre cet objectif des 50% de contrôle en plus.

Par ailleurs, toutes les activités riveraines des sites SEVESO ont aussi fait l’objet d’un contrôle en 2022. Pour réaliser ces contrôles, la DREAL Normandie compte 91 inspecteurs et inspectrices en poste, soit seulement un renfort de 1,8 équivalent temps plein en plus depuis 2020.

Des travaux de mises en conformité réalisés

Dans le cas de l'incendie de l'usine Lubrizol, deux facteurs ont aggravé l'incendie :

La grande quantité de produits stockés au même endroit

Des capacités d'extinction et de lutte anti-feu insuffisantes

Des contrôles ont été réalisés sur d'autres sites industriels classés Seveso, avec des obligations de travaux et de mises en conformité, explique Charlotte Goujon, vice-présidente de la métropole de Rouen en charge de la santé et de la sécurité sanitaire et industrielle.

Charlotte Goujon, vice-présidente de la métropole de Rouen Copier

Il y a bien eu des visites de contrôles des sites Seveso et des travaux de mises en conformité ou pour augmenter la sécurité, comme chez Total Lubrifiant à Petit-Quevilly. Mais 50 inspecteurs en plus au niveau national, c'est insuffisant estime Charlotte Goujon, vice-présidente de la métropole de Rouen en charge de la santé et de la sécurité sanitaire et industrielle.

Charlotte Goujon, vice-présidente de la métropole de Rouen Copier

Nouveauté mise en place après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen : quand la préfecture de la Seine-Maritime prend un arrêté de travaux de sécurisation ou de mise en conformité d'un site industriel, cet arrêté est disponible et visible sur le site internet de la Préfecture. Tout le monde peut les consulter, pour plus d'informations des habitants et de transparence.