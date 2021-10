Gilets jaunes : trois ans plus tard la grogne est intacte dans les Alpes-Maritimes

Même lorsque le mouvement des gilets jaunes a démarré en 2018, les prix du carburants n'étaient pas aussi élevés qu'à l'heure actuelle. La semaine dernière, le litre de gazole valait en moyenne 1,5354 euro, son record historique, selon les chiffres officiels. Le Super SP 98 a pour sa part atteint 1,6332 euro, un niveau qui n'avait plus été vu depuis près de dix ans. Trois ans plus tard, les mêmes gilets jaunes qui contestaient ces augmentations sont toujours sur les ronds-points de Mougins, d'Antibes ou de Nice (rond-point Saint-Isidore) avec le sentiment d'être méprisés de la part du gouvernement.

Michel est gilet jaune depuis la première heure, s'il n'a jamais abandonné son combat c'est qu'il pense qu'il est nécessaire. Selon lui, il est impossible d'imaginer que ces trois années de mobilisation auraient pu être inutiles. Ce retraité tracte tous les samedis de ronds-points en ronds-points, il insiste "si le mouvement des gilets jaunes n'avaient pas existé peut-être qu'aujourd'hui l'augmentation des prix du carburant aurait sans doute était encore plus élevée, je crois que notre engagement a servi au bien commun".

Toujours le même soutien de la part des automobilistes

L'ambiance sonore n'a pas changé, les klaxons des automobilistes rythment toujours les samedis des gilets jaunes. Ce samedi matin, une voiture s'arrête, le chauffeur lance "c'est bien, il faut continuer comme ça" avant d'ajouter "je fais le plein d'essence toutes les semaines et demi et je paie 80 euros à chaque fois, c'est regrettable surtout lorsque comme moi on fait soixante-mille kilomètres par an. Quoique vous fassiez, vous faites quand même les vingt-cinq-mille kilomètres localement. Donc aujourd'hui il y en a marre. Bravo aux gilets jaunes !"