Trois ans après la mort du maire de Signes, la lutte continue contre les dépôts sauvages en Provence

Le 5 août 2019, la mort du maire de Signes, dans le Var, renversé par une camionnette prise en flagrant délit de dépôt sauvage, soulevait une vague d'indignation partout en France. Trois ans plus tard, le combat contre les déchetteries illégales, du Var à Marseille, reste d'actualité.

Il y a trois ans, le 5 août 2019, la mort du maire de Signes dans le Var soulevait une vague d'émotions et d'indignations inédite partout en France. L'édile est décédé après avoir été renversé par une camionnette prise en flagrant délit de dépôt sauvage de gravats sur la commune. Le maçon responsable de la mort accidentelle, a été condamné à trois ans de prison dans deux avec sursis par le tribunal de Toulon en mars 2022.

Depuis le fléau des déchetteries illégales s'est encore amplifié en Provence. Partout des dépôts sauvages polluent les paysages, les villages et les villes de la région. Dans le Var, sur le plateau de l'Arbois près d'Aix-en-Provence, mais aussi et surtout à Marseille. Une nouvelle illustration sur le chantier du tramway, entre les quartiers Bougainville et Arenc avec des pneus entassés par milliers, des gravats, des meubles, des liquides, des électroménagers.

"C'est Beyrouth ! C'est Beyrouth ici ! Les mecs jettent par-dessus. C'est pourri." - Patrick, un Marseillais.

France Bleu Provence a vérifié l'ampleur de cette décharge illégale.

"C'est Beyrouth !" - Patrick, gérant d'une concession automobile; Copier

"J'ai même vu un boucher jeter des abats d'agneaux." - Brahim, gérant d'une boulangerie

Dans ce quartier très pauvre des Crottes situé en limite du 2e et 15e arrondissement de Marseille, les habitants et ceux qui y travaillent, assistent impuissants aux manèges des véhicules. "Ce sont des petites camionnettes qui viennent, raconte sur France Bleu Provence, Brahim, propriétaire d'une boulangerie sur la place Cazémajou. Ils jettent tout, vite fait, et ils s'en vont. La dernière fois, un boucher a jeté tous les abats d'agneaux".

"Quand je vois le quartier, j'ai envie de pleurer" - Brahim, patron d'une boulangerie place Cazémajou Copier

Une facture d'environ deux millions d'euros par an

Sur la Métropole Aix-Marseille-Provence le coût pour nettoyer les dépôts sauvages s'élèverait à près de deux millions d'euros par an dont les trois-quarts rien qu'à Marseille. Le parquet de Marseille a lui créé, en mars 2019, un Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) dédié à la lutte contre les dépôts sauvages qui travaille main dans la main avec la brigade de l'environnement née à Marseille en décembre 2021. En trois ans, 240 procédures ont été transmises au GLTD, "contre quelques-unes" avant sa création. La moitié des affaires environ ont donné lieu à des amendes rapides, qui peuvent aller jusqu'à 1.500 euros.

63.000 tonnes de dépôts sauvages en France

En France, l'association des maires de France estime qu'il y a 63.000 tonnes de dépôts sauvages chaque année dans notre pays. Les pollueurs risquent en théorie une amende administrative jusqu'à 15.000 euros avec prise en charge du coût de remise en état. Dans les cas les plus graves, une procédure pénale est aussi possible.

à lire aussi Un ancien hangar militaire transformé en dépôt sauvage non loin du Vélodrome à Marseille

Des milliers de pneus dans un dépôt sauvage à Marseille. Entre la place Cazémajou et le chemin de la Madrague-Ville. © Radio France - Fred Chapuis

Dépôts sauvages dans le quartier des Crottes à Marseille : sur le chantier du tramway, sont jetées illégalement des tonnes de gravats, de la ferraille, des meubles et des déchets ménagers. © Radio France - Fred Chapuis