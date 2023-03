Trois ans après le confinement, les grandes aires urbaines continuent de perdre des habitants

Il a duré 55 jours et accéléré des tendances déjà visibles avant le covid-19. Le premier confinement, entré en vigueur le 17 mars 2020 , a entraîné de nombreux départs des grandes métropoles vers les zones moins peuplées, confirme une dernière étude de l'Insee , mise en ligne ce jeudi soir.

Covid-19 : le jour où Emmanuel Macron a annoncé le confinement, il y a trois ans

L'Île-de-France, région la moins attractive

Avec l'intensification du télétravail depuis trois ans, une partie de la population a quitté les "pôles" métropolitains pour s'installer dans les "couronnes" ou dans d'autres aires, moins peuplées.

L'Insee s'appuie non pas sur les chiffres du dernier recensement mais sur d'autres statistiques, comme les contrats de réexpédition définitive de courriers chez La Poste. Et ils sont édifiants : en Île-de-France, en 2022, il y a eu plus de 2 départs pour 1 arrivée dans la région. Les Hauts-de-France perdent également des habitants assez nettement.

La Bretagne et la façade ouest, grandes gagnantes

A l'inverse, la Bretagne est la région la plus attractive de France. En 2022, près de 2 habitants sont arrivés en Bretagne pour 1 seul départ. Le chiffre était même légèrement plus élevé en 2021. Parmi les autres régions attractives, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et les Pays de la Loire, même si cette dernière voit sa progression stagner en 2022 par rapport aux deux années précédentes.

Les villes plus modestes privilégiées au détriment des grandes villes

D'après l'Insee, les aires urbaines de moins de 200.000 habitants et de moins de 50.000 habitants profitent de l'effet télétravail. L'institut cite Colmar et Vannes, dont le solde positif, déjà constaté avant le covid, ne cesse d'augmenter.

Le développement du périurbain est aussi spectaculaire. A Lyon, par exemple, pour 100 transferts de courrier de la "couronne" vers le "pôle", on observe 330 transferts dans le sens inverse (du centre vers la périphérie).

Les citadins ont fait le choix d'habiter plus loin des centres pour vivre dans plus d'espace et pour moins cher.

Le confinement a accéléré la dématérialisation des échanges

L'Insee cite un chiffre tiré de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Le nombre de courriers adressés a baissé de plus de 30% entre 2017 et 2021. La principale raison est la numérisation croissante des échanges. Pour la Poste, cela représente plus d'1,5 milliard de lettres en moins à distribuer.